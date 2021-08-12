Исследование: полная вакцинация помогает подавить возникновение вирусных мутаций

"В одной из научных работ была изучена взаимосвязь между вновь возникшими мутациями и ходом вакцинации. Чем больше людей было вакцинировано, тем меньше возникало новых мутаций", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Эксперты сходятся во мнении, что вакцинация обеспечивает наилучшую и наиболее надежную защиту от Sars-CoV-2, поскольку она значительно снижает риск заражения, а защита от случаев тяжелого течения болезни после полной вакцинации составляет более 90%. Но в настоящее время готовность к вакцинации, похоже, стагнирует. (...) Одной из причин, вероятно, является распространение мифов о вакцинах, полуправдивой и неверно истолкованной информации. Одно из убеждений, например, заключается в том, что вакцины способствуют вирусным мутациям и потенциальным новым "вариантам, вызывающим обеспокоенность", то есть мутациям, которые могут обойти иммунный ответ, поскольку оказывают на вирус эволюционное давление".

"Это предположение, среди прочего, опровергается новым исследованием Института морских и экологических технологий при Центре Колумба в Балтиморе, США, которое недавно было опубликовано в виде препринта. Для исследования ученые изучили связь между полной вакцинацией и частотой мутаций "дельта"-варианта коронавируса в 20 странах (Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Индия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания, Швейцария, Швеция, Турция, США и Великобритания) на основе полного секвенирования генома "дельты" в период с 20 июня по 3 июля".

"Они обнаружили, что в 16 странах вероятность возникновения мутаций снижалась по мере увеличения охвата вакцинации. Это говорит о том, что полная вакцинация от Sars-CoV-2 приводит к подавлению мутаций. Поэтому рекомендация авторов исследования заключается в том, чтобы продолжать вакцинацию, а также продолжать следить за геномом вируса", - говорится в статье.

"Молекулярный биолог Мартин Модер подчеркивает, что "вакцинация - это не просто (очень мудрое) личное решение. Делая прививку, вы уменьшаете не только вероятность заражения других, но и вероятность появления новых мутаций".

"Исследование, проведенное Национальным центром инфекционных заболеваний в Сингапуре, показывает, что в случае прорывной инфекции (заболевания, при котором вакцинированный человек заболевает той же болезнью, которую вакцина должна предотвратить - Прим.ред.) у вакцинированных людей вирусная нагрузка снижается быстрее, чем у невакцинированных, и поэтому они заражают меньше людей", - поясняет Der Standard.