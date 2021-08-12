Ученые впервые заметили, как зевает дельфин

"Говорят, это первый случай зевания морского млекопитающего. Случай в Японии стал сенсацией в международной хазмологии. Или это повод для защиты животных?", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Наряду с чиханием и смехом, зевота является одной из больших загадок жизни. Философ Артур Шопенгауэр, например, видел в зевоте "дефицит чувствительности", римский натуралист Плиний Старший считал ее приближением к смерти, а народная поговорка уверенно утверждает: "Если вы зеваете, значит, кто-то о вас думает ".

"Безусловно, в человеческом обществе зевота часто воспринимается как невежливость. Тому, кто зевает - по крайней мере, так кажется - вероятно, весьма наскучил его собеседник. Часто это действительно так. "Зевота и чихание обычно заставляют вас выглядеть глупо", - предупреждает японский кодекс чести самурая 1715 года", - отмечает издание.

"В аквариуме Minamichita Beachland Aquarium в Японии исследователи впервые заметили, как зевал дельфин. Это сенсация в международной хазмологии, науке о зевоте. До сих пор считалось, что дельфины не зевают. Теперь ученые из японского университета Миэ хотят выяснить, существуют ли другие подводные зеваки и зевают ли животные в неволе чаще, чем в дикой природе. Если это так, то зевота дельфинов стала бы поводом для защиты животных", - говорится в статье.

"Вне аквариумов позвоночные животные любят раскрывать рот, чтобы зевнуть. На это есть много причин. Иногда они хотят таким образом пригрозить другим (так делают, например, короткохвостые макаки). Иногда так они дружелюбно приветствуют друг друга или - как змея после поедания крысы - втягивают челюсти (говорят, у крыс возникает эрекция, когда они зевают)".

"Люди, например, в театре, часто зевают для более эффективного поступления в организм кислорода. Чаще всего такое охлаждение даже приобретает групповой эффект (ведь зевота заразительна). Иногда даже просто чтения статьи о зевоте достаточно, чтобы начать зевать. На самом деле, люди начинают зевать уже на 11-й неделе беременности. Таким образом, они уже на ранних этапах развития тренируют легкие и поддерживают чистоту евстахиевой трубы".

"Однако зевающий дельфин - это нечто особенное. Как и зевающий жираф (жирафы тоже не зевают). На самом деле, в хазмологии о подлинной зевоте можно говорить только в том случае, если одновременно закрыты глаза и (у морских млекопитающих это не так) вытянуты руки. Кроме того, должен быть заметен эффект расслабления. В противном случае речь может идти лишь о притворной зевоте. Так что ученым в Миэ еще есть над чем поработать", - пишет Süddeutsche.