Между Меркель и Путиным все сказано

"В течение 16 лет Ангела Меркель не только занимала должность федерального канцлера Германии, но и осуществляла стратегические поездки. С ноября 2005 года канцлер совершила более 500 поездок. Россию Меркель посещала 19 раз, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Канцлер считает, что российский президент всегда в тайне обижен, а Путин не стесняется при удобном случае обижать Меркель. Ухудшение отношений отражается и в ее поездках: в первые годы своего правления Меркель посещала Москву и Сочи гораздо чаще, чем в последние годы своего пребывания на посту канцлера. Спустя 16 лет даже время поверхностного дружелюбия, кажется, прошло".

"Меркель и Путин - это отдельная глава в истории германо-российских отношений, - отмечает издание. - Не многие мировые лидеры на протяжении столь длительного периода времени так хорошо и одновременно плохо понимали друг друга, как эти двое".

"При этом между ними нет даже языкового барьера. В отличие от многих граждан ГДР, которых заставляли зубрить русский язык в школе, Меркель учила его с удовольствием. В 1970 году в качестве награды она получила возможность поехать в Москву, затем последовали дальнейшие поездки по Советскому Союзу. Путин, в свою очередь, хорошо говорит по-немецки; будучи сотрудником КГБ в Дрездене, он стал свидетелем штурма штаб-квартиры Штази в 1989 году. То есть для Путина мир рухнул именно в тот момент, когда для Меркель открылся мир новый. Именно поэтому канцлеру Германии и президенту России всегда есть что рассказать друг другу о ГДР. Но общая память их не объединяет", - говорится в статье.

"И поэтому, когда Меркель в 2006 году отправилась в Москву со своим первым после вступления в должность канцлера визитом, в их отношениях уже ощущалось то, что позднее сделало их настолько запутанными", - пишет Süddeutsche.

"С самого начала они не ограничивались приветливыми жестами, хотя Путин и оценил первые переговоры в Кремле как "продуктивные, откровенные и весьма доверительные". А Меркель пообещала "расширять стратегическое партнерство в ближайшие годы".

"Но уже на этой встрече Меркель, не колеблясь, затронула темы, по которым "у нас не сразу возникают единые мнения ". Путин, в свою очередь, иронизировал над "философской дискуссией по поводу развития демократии в мире".

"Спустя годы пресс-конференции этих двух глав государств все еще излучают свое особое очарование. Видно, что Меркель считает Путина всегда в тайне обиженным. Путин не стесняется при удобном случае обидеть Меркель. То, что начинается с пустых дипломатических фраз, в любой момент может превратиться в столкновение, полное язвительных колкостей", - отмечает издание.

"Однажды, когда Меркель на одной из встреч напомнила о необходимости соблюдения права на демонстрации в России, Путин в ответ спросил, не были ли только что в Германии арестованы 164 демонстранта на саммите G-8. Он всегда готов к контратаке, даже когда рядом нет журналистов". "Оба, вероятно, уже знают друг друга лучше, чем им хотелось бы. Но время хотя бы поверхностного дружелюбия давно закончилось", - полагает Süddeutsche.

"После встречи с Меркель в Москве в январе 2020 года Путин охарактеризовал разговор лишь как "содержательный и полезный". Это был последний визит на долгое время".

"Тот факт, что из-за коронавируса Меркель не может совершать поездки, в данном случае в некотором смысле даже играет ей на руку. Она уже так много говорила с Путиным и, несмотря на это, так мало добилась. Спустя несколько месяцев после ее визита был отравлен критик Кремля Алексея Навальный, и канцлер объявила это деяние преступлением, назвав его "попыткой убийства". Этим в отношениях между Меркель и Путиным, пожалуй, все сказано", - заключает Süddeutsche Zeitung.