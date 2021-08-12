Инцидент с арестом предполагаемого шпиона, вероятно, еще больше усложнит германо-российские отношения

"Сотрудник британского посольства в Берлине предположительно шпионил в пользу России. Как говорят, ему удалось по крайней мере один раз передать документы - но они, вероятно, не были связаны с Германией", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"В Потсдаме, недалеко от знаменитого дворца Сан-Суси, на широкой, усаженной деревьями территории, стоят несколько деревянных домов, которые архитекторы называли "типично русскими". В XIX веке прусский король создал здесь русскую колонию "Александровка". Русские солдаты, некогда взятые в плен, должны были впоследствии чувствовать себя там как дома", - пишет издание.

"Всего в нескольких минутах ходьбы от нее выросли ничем не отличающиеся друг от друга многоквартирные дома. По информации Die Welt, вчера сотрудники полиции провели обыск в одной из квартир. В связи с делом, которое, вероятно, усложнит сегодняшние германо-российские отношения", - говорится в статье.

"Во вторник британец был арестован сотрудниками Федерального управления уголовной полиции (BKA). Помимо квартиры Дэвида С., они также провели обыск на его рабочем месте. И именно здесь кроется потенциальный скандал. Официально британец работает в посольстве Великобритании, которое расположено в центре Берлина в одном комплексе зданий с отелем Adlon. Однако Федеральная прокуратура подозревает его в том, что не позднее, чем с ноября прошлого года, он работал шпионом на Россию - посольство которой, в свою очередь, находится менее чем в 500 метрах от британского".

"По крайней мере в одном случае британцу, как говорят, удалось передать документы, полученные им по работе, представителю российской разведслужбы. По информации Die Welt, информация не имела отношения к Германии", - отмечает издание.

"В среду мужчина, которому, по данным британской полиции, 57 лет, предстал в Федеральном верховном суде перед следственным судьей. Он привел в исполнение ордер на арест по "подозрению в деятельности в качестве агента спецслужбы".

"Расположенное в Карлсруэ ведомство говорит о результате совместного расследования немецких и британских властей. Но другая сторона ведет себя сдержанно: в ответ на запрос Die Welt пресс-секретарь британского правительства лишь заявила, что немецкими властями был арестован некий человек, работающий на британское правительство. Поскольку в настоящий момент ведется расследование, дальнейшие комментарии, по ее словам, неуместны".

"Здесь в кругах службы безопасности говорят о чрезвычайно хорошем сотрудничестве Германии и Великобритании по данному делу. Теперь предстоит оценить результаты обысков и выяснить, не является ли данное дело еще более масштабным".

"Ясно одно: этот инцидент еще больше усложнит германо-российские отношения. Это не первый случай разоблачения деятельности Москвы в Германии в недавнем прошлом", - указывает издание.

"Так, Федеральная прокуратура предполагает, что по заказу государственных органов России было осуществлено убийство гражданина Грузии в парке Малый Тиргартен в 2019 году. Также всего несколько недель назад по распоряжению генерального прокурора был арестован гражданин России, подозреваемый в шпионаже в пользу Москвы в университете Аугсбурга", - пишет Die Welt.