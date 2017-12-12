Это защищенное от взломов приложение стоимостью в 5 млрд долларов не продается ни за какую цену

"Даже полуобнаженному на своей профильной фотографии в Tinder, где он только что появился, Павлу Дурову нравится изображать недоступность", - пишет Bloomberg.

"Я не ищу здесь ничего серьезного или несерьезного, - предупреждает потенциальных возлюбленных российский борец за неприкосновенность частной жизни в Дубае, где он пытается, наконец, осесть после путешествий по всему миру в течение трех лет. - Я просто играю с приложением".

"33-летний Дуров много играл с технологиями с тех пор, как он был вынужден продать оставшуюся долю в крупнейшей соцсети России, VK, дружественному Кремлю миллиардеру в 2014 году. Разработанный им зашифрованный мессенджер, который он называет защищенным от взломов, уже имеет 180 млн пользователей, в том числе 40 млн в одном только Иране, и привлекает полмиллиона новых каждый день", - говорится в статье.

Хотя основатели крупнейших конкурирующих с ним проектов, таких как WhatsApp и Skype, в конце концов их продали, Дуров утверждает, что продолжит отвергать предложения о покупке приложения, подобные тем, которые он получил от некоторых известнейших лиц Силиконовой долины. Он отказался назвать их имена, но определил предложенную ими за Telegram сумму в пределах от 3 до 5 млрд долларов, сообщает издание.

"Даже за 20 млрд долларов он не продается, - сказал Дуров. - Это гарантия на всю жизнь".

Дуров заявил, что выбрал Дубай отчасти из-за его беспошлинной зоны, которая соответствует как его философии неограниченной свободы предпринимательства, так и его прагматичной позиции.

"Это вопрос принципа, - заявил он. - Многие люди в западном мире не осознают, насколько налоги ограничивают их возможности. Вы можете, в конечном итоге, платить налоги в размере почти половины вашего дохода, что, по сути, означает, что вы работаете на правительство 180 дней в году. Думаю, что я смогу найти лучшие способы использовать заработанные мной деньги на благо общества".

Он стал героем для многих из российского поколения 2000-х, когда он "потроллил" ФСБ за ее требования предоставить данные пользователей VK в 2011 году, напоминает издание.

Но Дуров избегает разговоров о политике. По его словам, он понятия не имеет, стоит ли Россия за фишинг-атаками на демократов, но тому, кто стоит, безусловно, не нужен государственный спонсор.

"Я мог бы это сделать, когда мне было 12, - сказал он. - Это несложно".

Однако справедливую почву для критики дает политика, подобная "безумным, глупым законам", которые создают российскому правительству новые возможности для слежки, сказал он. Тем не менее, последнее, чего хочет Дуров, это считаться диссидентом.

В самом деле, существует ирония судьбы, которой наслаждается Дуров: одни из самых скрытных людей на планете, сотрудники Путина в Кремле, не только используют его зашифрованную сеть, но и публично ее хвалят, хотя и с характерным предостережением.

"Telegram очень удобен, - заявил через Telegram пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. - Мы используем его для общественной информации, но не для личной. Интернет нигде не может быть полностью защищен".