12 декабря 2017 г. Джозефин Хютлин | The Daily Beast Как олигархи завоевывают мир "За несколько месяцев до того, как он впервые участвовал в предвыборной гонке в Чехии, второй из самых богатых людей страны пришел в редакцию новостей самой популярной ежедневной газеты страны и попытался убедить журналистов, что он не собирается использовать в политических целях их газету, купленную им всего лишь день назад", - пишет The Daily Beast. "Свободно пишите, о чем хотите", - сказал он им. Конечно, Андрей Бабиш не сдержал своего слова, пишет автор статьи Джозефин Хютлин. Прошло четыре года, и Mladá fronta Dnes превратилась из газеты, которая когда-то способствовала падению премьер-министра, отказавшегося рассказать ее репортерам, откуда он взял деньги для оплаты своих роскошных апартаментов, в то, что называют "развалиной, не проводящей никаких расследований". В прошлую среду Бабиш был назначен премьер-министром в Праге. Ему удалось убедить избирателей, что он - единственный человек в политике, достаточно богатый, чтобы бескорыстно, как утверждает его кампания, "управлять страной как бизнесом", говорится в статье. "Видите, не только в США у людей, которые являются - или называют себя - миллиардерами, быстро растут политические амбиции и карьера", - отмечает автор. Иногда находясь в центре событий, иногда управляя из-за кулис и иногда будучи накрепко связанными с диктатором, миллиардеры стали ключевыми политическими игроками во многих регионах Европы, от Рима до Тбилиси, от Будапешта до Киева и Москвы, рассуждает Хютлин. "И общим элементом в большинстве случаев было создание - или выстраивание под себя - медиа-империи, поддерживающей интересы миллиардеров", - отмечает она. Новый премьер-министр болезненно относится не только к своему словацкому акценту, над которым иногда издеваются политические комментаторы. Даже когда правительство заставило его передать его компанию в доверительное управление, он не смог не позвонить журналисту, чтобы обсудить, какие именно скандальные статьи о его политических противниках нужно опубликовать "до выборов" или оставить "на будущий год", говорится в статье. "В Венгрии работает несколько иная модель. Правительство Виктора Орбана стало ждать, когда экономическое давление принесет свои плоды - оно заставило конгломераты иностранных СМИ продать их активы. Многие из них сейчас находятся в руках небольшой группы людей, в том числе Энди Вайны, голливудского продюсера, который стал государственным чиновником", - отмечает издание. "Вайна, бежавший в США в 1950-х годах, когда ему было 12 лет, решил вернуться на родину в год избрания Орбана. С учетом таких фильмов-блокбастеров в его послужном списке, как "Терминатор" и "Рэмбо", он получил должность специального уполномоченного по кино в новом правительстве", - говорится в статье. "Возможно, я идеалист. Я делаю это не за деньги, но чтобы вернуть былую славу венгерскому кино", - заявил он в интервью Die Welt в 2011 году. "Он также купил радиостанцию в Будапеште, которая в промежутках между поп-песнями транслирует объявления, осуждающие предполагаемые замыслы Джорджа Сороса, который повсеместно считается "хорошим" миллиардером за его поддержку гражданского общества и верховенства права", - отмечает издание. Сказать, что перо сильнее меча, равносильно анахронизму. Вопрос заключается в том, смогут ли СМИ в какой-либо форме противостоять власти олигархов. По крайней мере, в большей части Восточной Европы олигархи побеждают, заключает автор. Источник: The Daily Beast