Объятия для Путина

Российский президент впервые встретился с российскими военными в Сирии. Его послание очевидно: "Исламское государство"* повержено. О заслугах Запада он умолчал, констатирует политический обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт.

Как и в Сочи 20 ноября, сирийский диктатор наклонился перед прибывшим в Сирию Путиным, чтобы обнять его. "Этот жест не оставляет сомнений в том, кто здесь хозяин, а кто вассал, - пишет Шмидт. - Путин впервые приехал к российским военнослужащим, находящимся на сирийской авиабазе Хмеймим. Президент привез им добрую весть: значительная часть российского контингента выводится с территории Сирии, поскольку Россия в общем и целом достигла своих целей". В середине марта, напоминает автор, Путин уже заявлял о достижении целей российской военной операции в Сирии: борьбе с терроризмом и сохранении сирийской государственности - и обещал вывести "значительную часть" военнослужащих.

"На деле же операция против разных врагов режима Асада только набирала обороты. И если теперь действительно российские силы будут выводиться с территории страны, то только потому, что Россия стабилизировала режима Асада при помощи иранских военных", - говорится в статье.

В прошлый четверг Генштаб РФ, а затем и сам Путин заявили о победе над террористами ИГИЛ*. "Международная коалиция во главе с США, которая наносит авиаудары по позициям террористов с 2014 года, упомянута не была. Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан упрекнул Москву в намерении присвоить себе лавры победителя, - передает корреспондент. - Представитель российского МИДа связала эту критику с вашингтонскими санкциями, введенными против России в связи с ее вмешательством в президентские выборы в США, и лишением российских спортсменов олимпийских медалей из-за допингового скандала: теперь якобы речь идет о том, чтобы украсть у России и ее военные успехи".

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев указал на "геополитическую зависть Запада".

"Путинское выступление в роли главнокомандующего, победоносно освобождающего "занятую Западом крепость", представляет собой важное для Кремля послание в преддверии президентских выборов в марте, - говорится в статье. - Такие неприятные моменты, как затраты на сирийскую операцию, замалчиваются. Около 40 российских военнослужащих погибли в ходе операции. Такая же судьба постигла несколько сотен российских наемников, которые воевали на стороне проправительственных войск. (...) По некоторым данным, Россия продолжит активно использовать военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу в Хмеймиме, будут продолжаться и авиаудары".

Из Сирии Путин отправился в Каир, где встретился с египетским диктатором Абдель Фаттахом ас-Сиси, который назвал российского президента "стратегическим партнером" и "союзником во всех областях", пишет Шмидт. Путин, комментируя решение Вашингтона перенести посольство США в Иерусалим, назвал его "дестабилизирующим" и "контрпродуктивным". "Учитывая российскую аннексию Крыма, - рассуждает автор статьи, - в интересах России было бы признать противоречащую международному праву оккупацию (Израилем Иерусалима); кроме того, Москва ценит хорошие отношения с Израилем. Однако и хорошим отношениям с мусульманскими странами региона Кремль придает большое значение".

"Как и в Сирии, потеря Вашингтоном позиций в Египте используется Москвой в собственных геополитических интересах. Каир и Москва заключили соглашение о совместном использовании авиабаз и воздушного пространства - до сих пор неясно, с какой целью, - продолжает журналист. - Путин говорил о планах по расширению военного сотрудничества с целью оказания помощи египетским военным в борьбе с терроризмом".

"Сирийский вопрос, видимо, снова будет определять повестку дня встречи Путина Эрдоганом - это будет четвертая встреча двух президентов за последние два месяца. Вокруг так называемых переговоров в Астане, в которых "государствами-гарантами" выступают Турция, Иран и Россия, все смолкло. Инициированный Россией Конгресс народов Сирии постоянно откладывается - вполне вероятно, в том числе из-за отказа Эрдогана видеть за столом переговоров курдов", - отмечает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.