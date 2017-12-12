Порошенко играет со своим будущим

Все больше недовольных украинцев выходят на акции протеста против президента. А он демонстрирует все большую склонность к ошибкам в духе своего верного Москве предшественника, считает обозреватель Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

В понедельник вечером по решению суда Михаил Саакашвили, задержанный на днях, был отпущен на свободу. "Генпрокуратура Украины пока не стала обострять конфликт с грузином, находящемся в эпицентре сегодняшних беспорядков в стране. Они начались после того, как Саакашвили был задержан: Генпрокуратура обвиняет его в получении денег от сбежавшего в Москву олигарха и намерении свергнуть президента Петра Порошенко", - передает издание.

Многие украинцы в эти обвинения не верят - в субботу десятки тысяч вышли на улицы Киева, выступая за освобождение Саакашвили и отставку Порошенко, говорится в статье.

"Я отнюдь не убежденный сторонник Саакашвили, - говорит в беседе с изданием крымскотатарский активист Эрфан Кудусов. - Но Порошенко ведет себя так, как будто имитирует Януковича".

"По мнению многих наблюдателей, Порошенко, повторяя ошибки предшественника, раз в десять увеличил число тех, кто вышел на улицу. Киевлян возмутило применение слезоточивого газа в ходе задержания Саакашвили, как в свое время применение резиновых пуль против студентов в 2013 году", - пишет автор статьи.

"В 2013 году Янукович разозлил украинцев, неожиданно отказавшись подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Сегодня Порошенко чинит препятствия уже объявленным реформам по противодействию коррупции", - отмечает Шолль.

По словам политолога Юрия Карасева, "Порошенко контролирует Генпрокуратуру и пытается с ее помощью взять под контроль также Национальное антикоррупционной бюро (НАБУ)". При этом он находится между молотом и наковальней, считает эксперт. "Если он не проявит жесткость в отношении Саакашвили, его заклеймят как слабака и он потеряет шанс быть переизбранным в 2018 году. Если он не будет судить Саакашвили, протестное движение еще больше радикализируется".

Пока что Порошенко выиграл время, выпустив Саакашвили. Но впервые перед ним замаячила перспектива завершить свою политическую карьеру точно так же, как закончил ее Янукович, говорится в заключении статьи.