Отпор Нетаньяху

"Страны ЕС единодушны в своем несогласии с желанием израильского премьер-министра признать Иерусалим столицей Израиля. Учитывая политику Трампа, Европа теперь в большей степени хочет самостоятельно выступать посредником в конфликте", - сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Во время визита Нетаньяху в Брюссель - первого за 22 года визита израильского премьер-министра - его встретили настолько же тепло, насколько прохладно проходили потом обсуждения, отмечают авторы публикации Тиль Хоппе и Пьер Хойманн. Как рассказали позже дипломаты, министры один за другим разъясняли Нетаньяху, что они не поддерживают решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. "Высказывания отличались по резкости, но не по содержанию", - передает издание.

"Правда, такое удивительное единство, вероятно, было проработано. В прошедшие дни можно было заметить противоречивые сигналы из европейских стран во вопросу Иерусалима", - отмечается в статье. Так, Венгрия заблокировала общее заявление ЕС, в котором осуждалось решение Трампа - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини смогла опубликовать заявление только от своего имени. МИД Чехии, со своей стороны, объявилял, что рассмотрит возможность переноса посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим, что было расценено как поддержка Трампа, передает издание.

"Однако в понедельник оба "дезертира" дали понять, что они присоединились к общей позиции ЕС по конфликту на Ближнем Востоке", - сообщают авторы. По словам дипломатов, и в заблокированном заявлении ЕС Венгрии уже нечего было критиковать - скорее премьер-министр Орбан хотел подать Нетаньяху и Трампу сигнал о своей преданности.

По мнению Могерини, решение по принципу "два народа - два государства" является "единственным реалистичным" выходом из ситуации, который сохранит идентичность Израиля и права палестинских граждан. Могерини потребовала от правительства США предоставить в ближайшее время план мирного урегулирования с обозначением целей мирного процесса и формата переговоров, однако, как сообщает издание, после разговора с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером у нее осталось впечатление, что у правительства Трампа по-прежнему нет ясных ответов ни на один из двух вопросов.

"Для европейских стран конфронтационная политика Трампа и Нетаньяху - и шанс, и проблема одновременно, - говорится далее. - Хотя Европа является самым крупным торговым партнером Израиля и важнейшим спонсором палестинской автономии, в последнее время ЕС слабо влиял на ситуацию на Ближнем Востоке, полагаясь на усилия предшественника Трампа Барака Обамы. Теперь ЕС придется сильнее заявлять о себе. Европа хочет стать беспристрастным и надежным партнером Палестины", - считают авторы публикации.

"Мало что говорит о том, что Нетаньяху пойдет на необходимые уступки, пока он может рассчитывать на поддержку Трампа. При всем демонстративном единстве различающиеся стратегии стран ЕС ослабляют влияние Брюсселя. Внутри ЕС есть единство в том, что надо стремиться к двум государствам, однако нет консенсуса по вопросу, как это решение должно выглядеть конкретно и как его достичь. Венгрии, Польше, Словакии и Чехии близка политика Израиля, - пишут журналисты, - Франция и некоторые другие страны защищают скорее интересы Палестины. Этим занимается и Владимир Путин, который хочет протиснуться в приоткрывшуюся дверь в качестве главного игрока на Ближнем Востоке". Журналисты упоминают о примечательной поездке Путина по региону и его встречах с главами Сирии, Египта и Турции.