Суд над Михаилом Саакашвили: жена грузинского президента просит о помощи западные страны

Жена Михаила Саакашвили попросила о помощи западные державы, в то время как ее муж предстал перед судом в Киеве по обвинению в вовлеченности в предполагаемый российский заговор с целью свержения президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент британского издания Independent Ким Сенгупта. Этот призыв прозвучал в то время, как украинская судья отклонила ходатайство прокурора поместить Саакашвили под домашний арест, сделав возможным его освобождение из-под стражи, говорится в статье, опубликованной вечером 11 декабря (сегодня, 12 декабря, Саакашвили освобожден из зала суда. - Прим. ред.).

Саакашвили, бывший президент Грузии, был другом и сторонником Порошенко, пока между ними не произошло эффектной ссоры на фоне ожесточенных публичных нападок, за которыми последовали недели противостояния, приведшие к аресту экс-главы Грузии, отмечает Сенгупта.

Жена Саакашвили Сандра Рулофс - гражданка Нидерландов, оставшаяся в Грузии после того, как супруг покинул страну, - заявила газете: "Обвинять такого человека, как мой муж, в работе на Москву - это просто нелепо: достаточно лишь посмотреть на его опыт с Россией, чтобы это понять. Это было бы довольно забавным, если бы дело не было таким серьезным. Все знают, что он посвятил много времени предупреждениям Украины и Запада насчет России".

"На международном уровне сильно критиковалось то, как у него был отнят паспорт, - добавила супруга политика, - и мы бы хотели, чтобы Запад и международное сообщество гарантировали корректное поведение украинского правительства в этом плане. Сейчас атмосфера очень отравленная, мы обеспокоены тем, что это может быть первым этапом попытки депортировать его в Грузию. Обвинения против него в Грузии политически мотивированы, и это похоже на попытку засадить его за решетку".

"Президент Порошенко сделал Саакашвили губернатором Одесской области, поручив ему очистить город, получивший печальную известность из-за коррупции и организованной преступности", - говорится в статье. Саакашвили неоднократно публично заявлял, что вместо того, чтобы поддержать его реформы, Порошенко намеренно им препятствовал. Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился с визитом в США.

"Меня саботировали в Одессе, - рассказал Саакашвили в интервью изданию за несколько дней до ареста. - Сначала местная мафия меня боялась, но потом они начали беседовать со своими коррумпированными друзьями в Киеве и поняли, что им нечего бояться, поскольку все мои усилия подрывались бы".

"Во многом это связано с президентом и с накопившимися скандалами, - добавил экс-президент Грузии. - В нормальных странах возможен процесс импичмента". Как пояснил Саакашвили, "на Украине нет закона, делающего возможным импичмент: поэтому народ говорит, что он недоволен президентом, что он должен быть подвергнут расследованию, они выходят на марши, проводят митинги, чтобы это заявить".

В интервью политик также заявил, что его сторонников незаконно депортируют в Грузию.