12 декабря 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Что показал ближневосточный "круг почета" Путина Путин вихрем пролетел по Ближнему Востоку, посетив за один день Сирию, Египет и Турцию. В Сирии он в третий раз заявил о частичном выводе войск: перед выборами ему необходимо снизить расходы на интервенцию и прорекламировать себя как глобального лидера, пишут СМИ. В Москве язвят о "геополитической зависти Запада". Трамп готов отложить смещение Асада до 2021 года. "Бог любит троицу" - эту поговорку Кремль, очевидно, считает подходящей и для военной операции в Сирии, пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш. В марте 2016 года и в январе 2017-го Москва уже объявляла о значительном выводе войск из Сирии, однако оба раза перемирие оказалось шатким. Третье объявление делается в полностью изменившейся стратегической обстановке: террористическая группировка ИГИЛ* уничтожена, сирийские правительственные войска с помощью российских и иранских сил вернули под контроль последний недостающий район на западном берегу Евфрата, режим Асада контролирует эффективный маршрут поставок из соседнего Ирака. Оставшиеся повстанческие формирования в стране вряд ли представляют для Асада опасность, пишет журналист. "Для Путина это идеальный момент для того, чтобы начать частичный вывод войск и снизить расходы на интервенцию в Сирию, - говорится в статье. - Асад более-менее твердо сидит в седле и американцы перестали громогласно требовать смены режима в Дамаске". "Тем не менее, у российской победы отсутствуют и блеск, и долговечность", - полагает Рюш. Победу омрачают бомбардировки жилых районов в восточном Алеппо и то, насколько цинично Россия пыталась затушевать преступное применение Асадом химического оружия. Сирия далека от мира, и Россия не в состоянии предоставить ей объемную экономическую помощь. "Остающиеся базы Москвы в Сирии будут не только символом новообретенной власти России на Ближнем Востоке, но и символом груза, который ей еще долго придется нести на своих плечах", - уверен автор. Однако "приоритет для Путина - блестящее переизбрание президентом", а он "знает о том, что народ скептически относится к рискованной активности России в далекой Сирии", говорится в статье. Объявление о выводе войск "хорошо подойдет к патриотическому посланию о том, что Россия при Путине снова стала победоносной и серьезной державой", - заключает журналист. "Невзирая на гибель до полумиллиона человек (в том числе от химического оружия) на гражданской войне в Сирии, администрация Трампа готова смириться с тем, что правление президента Башара Асада продолжится до следующих президентских выборов, назначенных на 2021 год", - утверждает в The New Yorker журналистка Робин Райт, ссылаясь на "американских и европейских официальных лиц". Журналистка перечисляет факторы, повлиявшие на решение США: Дамаск в настоящее время контролирует большую часть территории, которую американские аналитики именуют "полезной Сирией". Группировки сирийской оппозиции, которым оказывают поддержку США, действовали неэффективно. У оппозиции так и не появилось руководство, которое могло бы сделаться жизнеспособной альтернативой Асаду. "В дипломатии Вашингтон оттеснила на обочину сильная troika (Россия, Иран, Турция)", - пишет автор, упоминая о переговорах в Астане. "Дипломаты сказали мне, что проведение в Сирии свободных и честных выборов (с участием миллионов сирийских беженцев, рассеянных по десяткам стран) станет беспрецедентно сложной задачей, - передает Райт. - Вдобавок требуется время для того, чтобы появилась новая и вселяющая больше доверия сирийская оппозиция". Администрация Трампа не отказывается от идеи "политического процесса, открывающего перспективы для отставки Асада", но допускает, что придется подождать следующих выборов в Сирии. "В зависимости от результатов выборов 2020 года в США может получиться, что Асад останется у власти дольше, чем Трамп, - указывает журналистка. - Американские официальные лица опасаются, что Асад тем или иным образом победит на выборах в 2021 году и останется у власти на долгие годы". "Когда российский президент приземлился в понедельник утром на авиабазе Хмеймим в Сирии, первым, кто его поприветствовал на летном поле, был российский офицер, - передает корреспондент израильской газеты Haaretz Аншел Пфеффер. - Только потом к нему подошел сирийский президент Башар Асад". "Месседж был ясен. Путин был там, чтобы проинспектировать новейший российский аванпост, - говорится в статье. - Да, пользуясь случаем, он объявил, что Россия начнет выводить большую часть войск из Сирии, но это, главным образом, сделано для внутреннего потребления. В Сирии сообщение выглядело по-другому: "Теперь у России есть своя постоянная база на Ближнем Востоке". "Короткая остановка Путина в Хмеймиме, - пишет Пфеффер, - была во многом кругом почета. Через 27 месяцев после начала развертывания российских войск в Сирии никто не сомневается в том, что для Кремля это стало оглушительным успехом". Путин "не восстановил Сирию и не собирается это делать", полагает корреспондент. "Путин никогда не хотел спасти Сирию - он хотел спасти лишь массового убийцу, который до сих пор является ее президентом". Для других стран в регионе, включая Израиль, это означает, что по поводу любых послевоенных договоренностей, по крайней мере пока, придется иметь дело с Путиным, констатирует автор. Путин вихрем пролетел по Ближнему Востоку, посетив за один день Сирию, Египет и Турцию, и это турне продемонстрировало: российское влияние в регионе растет, а роль США продолжает сокращаться, пишут Нил Макфаркуар и Энн Барнард в The New York Times. "Поездка должна была показать Путина в роли государственного деятеля мирового уровня, в то время как он начинает выдвижение на новый президентский срок, возможно последний", - указывают журналисты. Во время короткого визита на российскую авиабазу в Сирии Путин вновь заявил, что российские вооруженные силы выполнили свою миссию и отправятся домой. "В Египте Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили несколько вопросов, которые отражают растущую роль Москвы", - продолжают корреспонденты. Россия согласилась возобновить прямые рейсы в Египет для туристов, а также лидеры, по всей видимости, подтвердили подписание контракта на строительство первой в Египте АЭС. В Турции на повестке дня стояли "политические переговоры по поводу окончания войны в Сирии и продажи передовых российских систем ПВО С-400". "Россия в полной мере воспользовалась нежеланием Америки ввязываться в какие-либо ближневосточные конфликты", - делают вывод авторы статьи. Комментируя решение о выводе российских сил из Сирии, журналисты отмечают, что Путин "оставил себе большое пространство для маневра". Ссылаясь на мнение аналитиков, авторы пишут: "Визит Путина и объявление о выводе войск можно рассматривать как часть усилий по давлению на Асада, который до сих пор проявлял примечательную готовность игнорировать заявленную Россией цель по осуществлению реального политического процесса, невзирая на сильную зависимость от российских сил". Москва не намерена "бесконечно поддерживать ослабленное сирийское государство с сомнительной легитимностью", полагают журналисты. "Путин стремится объявить победу не только в военном отношении, но и с целью закрепить собственное лидерство в сфере международных дипломатических усилий, которые он считает венцом возвращения на мировую арену России как равной Соединенным Штатам", говорится в статье. Российский президент впервые встретился с российскими военными в Сирии. Его послание очевидно: "Исламское государство"* повержено. О заслугах Запада он умолчал, подчеркивает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт. Как и в Сочи 20 ноября, сирийский диктатор Башар Асад наклонился перед прибывшим в Сирию Путиным, чтобы обнять его. "Этот жест не оставляет сомнений в том, кто здесь хозяин, а кто вассал", - пишет Шмидт. В прошлый четверг Генштаб РФ, а затем и сам Путин заявили о победе над террористами ИГИЛ*. "Международная коалиция во главе с США, которая наносит авиаудары по позициям террористов с 2014 года, упомянута не была. Министр обороны Франции упрекнул Москву в намерении присвоить себе лавры победителя, - передает корреспондент. - Представитель российского МИДа связала эту критику с вашингтонскими санкциями, введенными против России в связи с ее вмешательством в президентские выборы в США, и лишением российских спортсменов олимпийских медалей из-за допингового скандала: теперь якобы речь идет о том, чтобы украсть у России и ее военные успехи". Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев указал на "геополитическую зависть Запада". Между тем "такие неприятные моменты, как затраты на сирийскую операцию, замалчиваются", отмечает автор статьи. "Около 40 российских военнослужащих погибли в ходе операции. Такая же судьба постигла несколько сотен российских наемников, которые воевали на стороне проправительственных войск". Из Сирии Путин отправился в Каир, где встретился с египетским диктатором Абдель Фаттахом ас-Сиси, продолжает Шмидт. Путин, комментируя решение Вашингтона перенести посольство США в Иерусалим, назвал его "дестабилизирующим" и "контрпродуктивным". "Учитывая российскую аннексию Крыма, - рассуждает автор, - в интересах России было бы признать противоречащую международному праву оккупацию (Израилем Иерусалима)". "Каир и Москва заключили соглашение о совместном использовании авиабаз и воздушного пространства - до сих пор неясно, с какой целью", - пишет журналист. "Сирийский вопрос, видимо, снова будет определять повестку дня встречи Путина Эрдоганом, - говорится далее. - Вокруг так называемых переговоров в Астане, в которых "государствами-гарантами" выступают Турция, Иран и Россия, все смолкло. Инициированный Россией Конгресс народов Сирии постоянно откладывается - вполне вероятно, в том числе из-за отказа Эрдогана видеть за столом переговоров курдов". Российский президент занялся рекламированием себя в качестве "мирового лидера" и стремится воспользоваться плодами российского вмешательства в Сирии, пишет журналист Le Temps Луи Лема. "Путин принял сирийского президента как бы у себя дома: они встречались не в Дамаске, в президентском дворце Башара Асада, а на военной базе Хмеймим, которую Москва построила в стране алавитов", - сообщает автор. Путин поздравил российских военнослужащих, которые нанесли "сокрушительный удар по тем, кто угрожал России". "Ключ к пониманию того, что происходит сегодня, - это отсутствие или нехватка правильного поведения Запада в регионе", - считает Джошуа Красна, эксперт Института исследования внешней политики в Филадельфии. "В Хмеймиме Путин объявил об отводе "значительной части" российских войск. Тем не менее, одновременно он гарантировал, что Москва будет поддерживать открытыми две свои сирийские базы и продолжит участвовать в операциях по "деэскалации", - передает Лема. Далее шеф Кремля отправился в Каир. Вашингтон ежегодно предоставляет Египту 1,3 млрд долларов помощи. Путин пообещал кредит в размере 25 млрд долларов, с тем чтобы построить первую египетскую атомную электростанцию, сообщает автор. "После аварии в Чернобыле в 1986 году Египет отклонял подобные предложения. Но на этот раз Москва бросила на чашу весов предстоящее возобновление коммерческих полетов в Египет, которые были прекращены из-за недостаточной безопасности после подрыва российского самолета над Синаем в 2015 году. Решение, принятое Россией после теракта, стало огромным ударом по египетской экономике", - пишет Лема. "США должны найти способ усилить свои военные позиции в регионе перед лицом растущей и преднамеренной угрозы Ближнему Востоку со стороны России", - прокомментировал турне главы Кремля Институт изучения войны (ISW). *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.