12 декабря 2017 г. Редакция | Le Monde На время саммита Париж снова становится столицей борьбы по вопросам изменения климата Созванный по инициативе Франции после объявления о выходе США из Парижского соглашения 2015 года Всемирный саммит по проблемам изменения климата ("One Planet Summit") посвящен ключевому вопросу финансирования, говорится в редакционной статье Le Monde. Кто участвует в этом саммите? Пятьдесят глав государств и правительств объявили о своем желании собраться на острове Сеген, на западе от Парижа. Среди прочих ожидается мексиканец Энрике Пенья Ньето, британка Тереза Мэй, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, многие африканские президенты, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. Зато крупнейшие источники выброса парниковых газов должны быть представлены на более низком уровне: это министерский уровень для Китая, Индии и Канады, отмечают авторы. США будет представлять уполномоченное лицо от посольства. Американские депутаты, представители компаний и фондов все же будут присутствовать на саммите. Ожидается приезд крупных мировых финансовых игроков, государственных и частных, различных НПО и американского актера Леонардо ди Каприо, являющегося активным борцом за экологию, продолжают журналисты. Какова цель этого саммита? "Сегодня не хватает конкретных проектов и их реального финансирования", - пояснил французский президент 22 ноября. "Поэтому целью саммита 12 декабря является не достижение каких-то заявлений, а получение списка конкретных финансовых обязательств от международных государственных и частных органов, чтобы справиться со сложившейся ситуацией". Чего ожидать от этого саммита? В 2015 году международное сообщество обязалось удержать рост средней температуры на планете ниже 2 C по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, однако принятые международные обязательства по-прежнему приводят к повышению средней температуры выше 3 C, говорится в статье. Сейчас цель состоит в том, чтобы стимулировать игроков, государственных (банки развития, государства и др.) и частных (страховые компании, банки, фонды), к переориентации их капиталов в сторону сокращения выбросов парниковых газов и адаптации стран Юга к климатическим изменениям, пишет редакция. Первые шаги компаний Большинство игроков, государственных и частных, потребовали со стороны государств прояснения правил финансирования по вопросам климата. В понедельник 50 крупнейших компаний - таких как Adidas, Allianz, Diageo, H&M, Philips, Unilever, Kering и др. - опубликовали заявление, призывая к "грандиозной деятельности по изменению климата". Они потребовали от развитых стран "конкретных и долгосрочных мер", таких как окончание субсидий на ископаемые энергоносители к 2025 году и "прозрачности по финансовым рискам, связанным с вопросами климата", передают журналисты. Новый призыв Франции к Дональду Трампу В понедельник в интервью американскому телеканалу CBS французский президент Эммануэль Макрон обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу по поводу его решения вывести США из списка стран-участниц Парижского соглашения. "Я говорю об этом с сожалением, но речь идет о большой ответственности перед Историей, и я почти уверен, что мой друг президент Трамп изменит свое мнение в течение будущих месяцев или лет". Обязательства космических агентств Космические агентства двадцати стран предложили создать "Космическую обсерваторию по климату", направленную на совместное использование данных, полученных из космоса. В частности, Китай, Япония, Индия, Европа, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария, Австрия, Швеция, Норвегия, Румыния, Израиль, Украина и Объединенные Арабские Эмираты приняли эту "Парижскую декларацию", составленную благодаря усилиям Франции, сообщают авторы статьи. Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) при этом не присутствовало, так же, как и российское агентство, пишет Le Monde. Источник: Le Monde