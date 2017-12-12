Актриса Елена Беркова - фальшивая противница Путина

32-летняя российская актриса решила выставить свою кандидатуру на президентских выборах против Владимира Путина, который добивается четвертого мандата, говорится в редакционной статье французской газеты Le Point.

Елена Беркова известна россиянам скорее как порноактриса, чем как человек с определенными политическими взглядами. Поэтому решение молодой женщины выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах против Владимира Путина 18 марта будущего года вызвало удивление. Ее шансы одержать победу над тем, кто безраздельно господствует над Россией в течение двух десятилетий, просто ничтожны. И это нормально, если верить директрисе Центра Россия/ННГ Французского Института международных отношений (IFRI), пишет издание.

"По-русски мы это называем политической технологией. Это сложная наука, направленная на то, чтобы произвести впечатление о существовании разнообразных политических предложений, но при этом не затрагивать основы существующего режима", - поясняет Татьяна Кастуева-Жан газете L'Express.

Позволяя отдельным оппозиционерам участвовать в президентской гонке, Кремль на самом деле убеждается в том, что результаты выборов не вызовут никакого протеста. Между тем самый реальный оппозиционер Владимиру Путину Алексей Навальный был отстранен от участия в выборах органами правосудия, напоминает издание Franceinfo.

Подобная политическая реальность не мешает псевдокандидадке упорно работать над своей программой. Та, кто обязана своей известностью участию в реалити-шоу, предлагает ввести налог на бедность и смертную казнь за сексуальные домогательства, сообщает Le Journal du dimanche. Это связано с тем, что Елене Берковой "надоели такие люди, как Вайнштейн", передает редакция.