Рекламное турне Владимира Путина

Российский президент занялся рекламированием себя в качестве "мирового лидера" и стремится воспользоваться плодами российского вмешательства в Сирии, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Луи Лема.

"Путин принял сирийского президента как бы у себя дома: они встречались не в Дамаске, в президентском дворце Башара Асада, а на военной базе Хмеймим, которую Москва построила в стране алавитов, неподалеку от Латакии", - сообщает автор статьи. Путин поздравил российских военнослужащих, которые нанесли "сокрушительный удар по тем, кто угрожал России".

По данным исследования, недавно опубликованного SIPRI (Стокгольмский институт исследования проблем мира), российские военные компании за последний год увеличили свои продажи на 3,6% - несомненно, благодаря их беспощадной эффективности, продемонстрированной в Сирии, отмечает Лема.

"Ключ к пониманию того, что происходит сегодня, - это отсутствие или нехватка правильного поведения Запада в регионе", - считает Джошуа Красна, эксперт Института исследования внешней политики в Филадельфии. Путин этим пользуется, чтобы выставить себя в качестве мирового лидера в глазах российского общественного мнения перед предстоящими выборами марта 2018 года, говорится в статье.

"В Хмеймиме Путин объявил об отводе "значительной части" российских войск. Тем не менее, одновременно он гарантировал, что Москва будет поддерживать открытыми две свои сирийские базы и продолжит участвовать в операциях по "деэскалации", призванных постепенно установить в Сирии мир", - пишет Лема.

"Но этот промежуточный пункт явился лишь прелюдией для шефа Кремля, который далее отправился в Каир на встречу с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, одним из главных союзников США в регионе. Вашингтон ежегодно предоставляет Египту 1,3 млрд долларов помощи. Путин пообещал кредит в размере 25 млрд долларов, с тем чтобы построить первую египетскую атомную электростанцию (общей стоимостью в 30 млрд)", - указывает автор.

"После аварии в Чернобыле в 1986 году Египет отклонял подобные предложения. Но на этот раз Москва бросила на чашу весов предстоящее возобновление коммерческих полетов в Египет, которые были прекращены из-за недостаточной безопасности после подрыва российского самолета над Синаем в 2015 году. Решение, принятое Россией после теракта, стало огромным ударом по египетской экономике, находящейся на грани банкротства", - пишет Лема.

"США должны найти способ усилить свои военные позиции в регионе перед лицом растущей и преднамеренной угрозы Ближнему Востоку со стороны России", - прокомментировал турне главы Кремля Институт изучения войны (ISW). Между тем третий и последний этап российского рекламного турне - Турция Реджепа Тайипа Эрдогана, "столп НАТО", где реакция на решение Дональда Трампа по Иерусалиму была весьма жесткой, указывает автор.