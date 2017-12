12 декабря 2017 г. Сара Мэслин Нер, Уильям К. Рэшбом | The New York Times Террорист попытался устроить взрыв в Нью-Йорке вблизи Таймс-сквер, парализовав город, но никого не убив "В понедельник несостоявшийся террорист-смертник привел в действие взрывное устройство из корпуса трубы, привязанное к его телу, в центре самого многолюдного коридора метро на Манхэттене, заставив тысячи перепуганных пассажиров бежать из заполненных дымом переходов и парализовав центр Мидтауна, в то время как сотни сотрудников полиции были стянуты на Таймс-сквер и близлежащие улицы", - сообщает The New York Times. Однако самодельная бомба полностью не взорвалась, и сам террорист оказался единственным серьезно пострадавшим в результате взрыва, отмечает издание. "По словам сотрудников правоохранительных органов, террорист, идентифицированный полицией как 27-летний Акайед Улла, выбрал это место из-за плакатов на тему Рождества - мотив, напомнивший об атаках в Европе. Он сообщил следователям, что привел в действие бомбу в качестве мести за бомбардировки США объектов ИГИЛ* в Сирии и других местах", - пишут авторы статьи Сара Мэслин Нер и Уильям К. Рэшбом. После того, как его обезвредили, Уллу отвезли в больницу Bellevue Hospital Center, где он находится в тяжелом состоянии, по данным Дэниела Нигро, представителя пожарной службы Нью-Йорка. Еще три человека получили легкие телесные повреждения, отметил он. "Иммигрант из Бангладеш, Улла поселился в Бруклине по визовой программе, доступной людям, имеющим родственников-граждан США. В понедельник во второй половине дня в своих первых комментариях по случаю нападения президент Трамп раскритиковал настоящую иммиграционную систему, которая позволяет дальним родственникам, а не только супругам и малолетним детям, получать вид на жительство в США", - говорится в статье. Улла прикрепил к себе бомбу при помощи "комбинации из липучек и кабельных стяжек", уточнил Джеймс П. О'Нилл, представитель департамента полиции Нью-Йорка. Бомба была на скорую руку сделана из корпуса трубы, набитого спичечными головками. Сломанный елочный фонарик служил детонатором, говорится в статье. В результате взрыва, зафиксированного камерой наблюдения, Улла получил раны и ожоги, но, поскольку бомба не была приведена в действие должным образом, не произошло выброса шрапнели, зачастую самого смертоносного элемента такого взрывного устройства, уточняет издание. "Следователи, возглавляемые Объединенной группой по борьбе с терроризмом, считают, что Улла действовал в одиночку, но они только начали изучать материалы из истории поисков в интернете и другие зацепки", - говорится в статье. В понедельник утром полиция обыскала шестиэтажный жилой дом на Оушен-парквей, где Улла предположительно живет со своими родителями. В этом районе проживают несколько тысяч жителей, родившихся в Бангладеш, сообщает газета. Улла, прибывший в США в 2011 году, имеет постоянный вид на жительство, по словам Тайлера Хаултона, представителя Департамента внутренней безопасности. "Метод нападения - самоподрыв или, по крайней мере, его попытка - привносит нечто новое в долгую историю города как объекта террористических атак, места, которое все же каким-то образом избегало нападений смертников с бомбами, отличительной черты терроризма в таких странах, как Израиль и Нигерия", - отмечает издание. После атак на Всемирный торговый центр в 2001 году террористы планировали около 26 нападений в городе, которые, по мнению официальных лиц, были "предотвращены с помощью разведки, следственных мер и затруднения их действий", сказал Джон Дж. Миллер, комиссар полиции по разведке и борьбе с терроризмом. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times