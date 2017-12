12 декабря 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Переизбрание Путина обеспечено. Пусть начнется битва за наследство Журналист The New York Times Нил Макфаркуар пишет о "беспощадном бое без правил" в России за "право определять, кто или что придет на смену Путину по окончании его шестилетнего президентского срока в 2024 году". "Двор Путина, как его можно назвать, - первые 40-50 человек в Кремле и их соратники, - проведет следующий президентский срок в шумных драках за это будущее", - отмечает автор статьи. "На горизонте уже маячит конец срока, и придворные все больше сосредоточены на самосохранении, а не на служении Путину. Как ожидается, в следующем году эта борьба за власть придаст драматизм президентской гонке, которой его остро не хватает", - пишет Макфаркуар. Некоторые внутренние конфликты уже становятся достоянием общественности. "В их числе - разрушение уважаемого исследовательского университета и ошеломительное дело о коррупции, в ходе которого обвиняемый в вымогательстве взятки экс-министр заявил, что его подставил бывший шпион, считающийся близким соратником Путина. В былые годы президент уладил бы подобную схватку частным образом", - говорится в статье. "Невозможно скрыть огромное напряжение, высочайшую степень неопределенности, царящей среди российской элиты, - прокомментировал политический аналитик Константин Гаазе. - Они будут делать глупости, шантажировать друг друга, писать доносы друг на друга и приносить их Путину". По мнению ряда аналитиков, Путин считает ошибкой пытаться удерживать пост пожизненно, но в то же время, вероятно, намерен сохранить за собой некую роль в политике и после 2024 года. "Он не может просто взять и уйти. Он отлично знает, что, если его преемник потерпит неудачу, преследованиям подвергнутся они оба", - сказал Гаазе. Автор статьи приводит также мнение, что Путин может путем изменения конституции учредить некий высший военный совет или совет по безопасности, возглавить его и таким образом сохранить влияние за собой. Вместе с тем различные группы "будут пытаться убедить президента в необходимости назначить престолонаследника, который лучшим образом оберегал бы их общие интересы", пишет журналист. "Для тех, кто нацелился стать преемником президента, это смертельный номер. Кандидаты должны остерегаться того, чтобы в них видели непосредственную угрозу для президента, который, как известно, беспокоится о своем положении. Перегни палку или действуй слишком быстро - и тебя могут удалить", - комментирует Макфаркуар. Между тем появляются признаки того, что влияние Путина слабеет, продолжает журналист, напоминая о деле Алексея Улюкаева. "Помимо Улюкаева, Сечин, похоже, намерен сокрушить состоятельную инвестиционную компанию АФК "Система" путем многочисленных судебных исков - несмотря на публичные предостережения Путина, заявлявшего о желании, чтобы в таких спорах стороны шли на мировую", - говорится в статье. "Кроме того, неожиданно Сечин публично пообещал работать с Рамзаном Кадыровым, единовластным лидером Чечни", - указывает Макфаркуар. Оба, по его словам, "продемонстрировали растущую склонность действовать независимо от Путина", хотя именно покровительство президента позволило им стать столь заметными фигурами. "По словам аналитиков, чем больше Путин становится "хромой уткой", тем меньше у него оказывается влияния в выборе преемника и тем громче будут заявлять о себе кремлевские инсайдеры, - говорится в статье. - Многие указывают на случай с Европейским университетом в Санкт-Петербурге как на пример того, что покровительство Путина уже не столь надежно". Политолог Глеб Павловский в комментарии изданию отметил: "Сейчас важно то, можешь ли ты сам быть независимым от Путина, потому что быстро приближается момент, когда Путин уже не сможет тебе помочь". Источник: The New York Times