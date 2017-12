12 декабря 2017 г. Нил Макфаркуар и Энн Барнард | The New York Times Стремительное турне Путина демонстрирует новую зону влияния Москвы на Ближнем Востоке Путин вихрем пролетел по Ближнему Востоку, посетив за один день Сирию, Египет и Турцию, и это турне стало свидетельством того, что российское влияние в регионе растет, а роль США продолжает сокращаться, пишут Нил Макфаркуар и Энн Барнард в The New York Times. "Эта поездка была предпринята на фоне разбушевавшегося в мире возмущения Соединенными Штатами, вызванного односторонним решением президента Трампа признать Иерусалим - в исламе третий по святости город - столицей Израиля. Его решение способствовало изоляции США и Израиля, разозлив союзников в Европе и арабском мире и играя на руку убежденности арабской общественности, что США - абсолютно антимусульманская страна", - отмечается в статье. "У поездки Путина был и внутрироссийский подтекст: она должна была показать его в роли государственного деятеля мирового уровня, в то время как он начинает выдвижение на новый президентский срок, возможно последний", - указывают журналисты, подчеркивая, что в каждой из посещенных Путиным стран провозглашалось о "каком-либо достижении либо дружеских отношениях". "Во время короткого визита на российскую авиабазу в Сирии, где его встретил президент Башар Асад, Путин вновь заявил, что российские вооруженные силы выполнили свою миссию и отправятся домой - такое обещание Путин впервые дал в марте 2016 года и не раз нарушал", - говорится в статье. "В Египте Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили несколько вопросов, которые отражают растущую роль Москвы", - продолжают корреспонденты. Россия согласилась возобновить прямые рейсы в Египет для туристов, а также лидеры, по всей видимости, подтвердили подписание контракта на строительство первой в Египте АЭС. Как напоминают журналисты, в конце прошлого месяца сообщалось также, что обсуждается соглашение об использовании египетских военных баз российской авиацией. В Турции на повестке дня стояли "политические переговоры по поводу окончания войны в Сирии и продажи передовых российских систем ПВО С-400". "В прошлом Россия отказывалась их продавать, но в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции, что на этой неделе обе стороны "встретятся, чтобы закончить необходимую работу по С-400", - пишут журналисты. "Россия в полной мере воспользовалась нежеланием Америки ввязываться в какие-либо ближневосточные конфликты, особенно в Сирии, чтобы восстановить отношения с различными столицами, такими как Каир, который в начале 1970-х годов после многолетнего тесного военного сотрудничества изгнал из страны представителей СССР", - делают вывод авторы статьи. Комментируя решение о выводе российских сил из Сирии, журналисты отмечают, что Путин "оставил себе большое пространство для маневра": он заявил, что домой вернется "значительная часть" войск, и вместе с тем отметил, что Россия установила в Сирии постоянное военное присутствие на базе Хмеймим и в Тартусе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "высказался еще более неопределенно, заявив, что конкретных сроков вывода войск нет". Ссылаясь на мнение аналитиков, авторы пишут: "Визит Путина и объявление о выводе войск можно рассматривать как часть усилий по давлению на Асада, который до сих пор проявлял примечательную готовность игнорировать заявленную Россией цель по осуществлению реального политического процесса, невзирая на сильную зависимость от российских сил". Москва не намерена "бесконечно поддерживать ослабленное сирийское государство с сомнительной легитимностью", и "Путин стремится объявить победу не только в военном отношении, но и с целью закрепить собственное лидерство в сфере международных дипломатических усилий, которые он считает венцом возвращения на мировую арену России как равной Соединенным Штатам", пишут журналисты. Источник: The New York Times