Ээрик-Нийлес Кросс, балтийский Джеймс Бонд

"Если Россия вторгнется в Балтийский регион, а многие эстонцы полагают, что это лишь вопрос времени, Ээрик-Нийлес Кросс будет этого ждать, готовый к битве, - говорится в статье Politico, посвященной эстонскому деятелю. - Он предупреждал о потенциальном возвращении русских с тех пор, как они в последний раз покинули страну".

Брюссельская версия американского издания публикует список из "28 человек, которые будут формировать Европу в 2018 году", согласно версии редакции. Каждая страна-член Евросоюза, таким образом, представлена одной фигурой, и на 23-м месте рейтинга оказался эстонский дипломат и советник спецслужб Ээрик-Нийлес Кросс.

Днем Кросс - член эстонского парламента, но это все равно что сказать, будто Брюс Уэйн - плейбой-миллионер, а Брюс Бэннер - атомный физик, пишет издание, имея в виду мирские обличья Бэтмена и Халка, персонажей американских комиксов. "Пятидесятилетний Кросс - это эстонская версия Джеймса Бонда, но у них есть два отличия: Кросс водит черный двухместный Mercedes, а не Aston Martin; и потом 007 - это киноперсонаж, а Кросс - настоящий. Но порой в это сложно поверить", - отмечает издание.

Как говорится в материале, Кросс, бывший глава эстонских разведслужб, владеет частной консалтинговой фирмой по безопасности под названием TRUSTCORP Ltd. Он был в Ираке, работая на Временное коалиционное правительство во главе с США, будучи подрядчиком британского Форин-офиса после свержения Саддама Хусейна. Также он был в Грузии во время ее краткой войны с Россией в 2008 году, помогая руководить контрпропагандистскими операциями.

"Кремль добивается его ареста, - говорится далее, - и обвинил его в организации похищения грузового корабля, везущего лесоматериалы (и, возможно, большой тайник с оружием). США запретили ему въезд за исключением официальных дипломатических дел по причинам, которые так и не были объяснены. Кросс и его друзья из вашингтонской сферы безопасности говорят, что запрет озадачивает и что он несправедлив".

Никто - уж тем более Кросс - не отрицает, что работа вынуждала его орудовать в тени и действовать на грани, рассказывает издание. Согласно его собственной версии его остросюжетной жизни, нет сомнений в том, кто суперзлодей: российский президент Владимир Путин. "Основной вопрос для Путина следующий: "Что мне сойдет с рук? - рассказал Кросс изданию. - Он постоянно раздвигает границы дозволенного... Нарушения воздушного пространства. Масштабное безумство в СМИ. Постоянные обвинения, что НАТО и Запад во всем виноваты". Кросс дал интервью за столиком стильного кафе и коктейль-бара Frank в Старом городе Таллина - он владеет заведением вместе с женой, канадско-американской актрисой и режиссером Мэри Джордан.

Как говорится в публикации, "Кросс полагает, что Запад недооценил Путина и не имел никакого плана, чтобы справиться с его реваншистской агрессией, что стало очевидным после захвата Крыма в 2014 году". "Не было даже хорошего набора угроз, - отметил Кросс. - Ничего не было. Обама, конечно же, всегда говорил, что военная опция не рассматривается".

Проблеском надежды в агрессии Путина стал тревожный звонок, который Запад не может игнорировать, говорится далее. "Граница НАТО - это красная линия, - пояснил эстонский парламентарий. - Теперь немецкие танки проводят учения в Балтийском регионе. Если вы посмотрите, где они были раньше, то произошло радикальное изменение. Это не так очевидно - они об этом не говорят, - но это действительно важно".

"В мире Кросса - и в путинском мире - гусеницы танков на местах, а не красивые слова, имеют значения", - отмечает издание. "Путин не читает речей, - заявил Кросс. - Он читает знаки и анализирует действия. Он как blatnoi в тюремной камере. Когда приходит новый парень с домашней едой в сумке, он хочет проверить, может ли он ее у него отобрать?"

"(...) Кросс был антисоветским активистом, сторонником независимости Эстонии в университете, - рассказывает издание. - Сразу после университета он поступил на правительственную службу в 1991 году, когда Эстония наконец-то освободилась от Москвы. Он был дипломатом в Лондоне и Вашингтоне, возглавлял эстонские разведслужбы и занимал должность советника по национальной безопасности президента Леннарта Мери".

Как говорится в завершение, ключевая вещь для Кросса - перед лицом кибер- и гибридных угроз, не говоря уже о танках на западной границе России и ракет, оснащенных ядерным оружием, в Калининграде - это постоянное сопротивление. "Нет, мы не победили, - отметил он. - Но мы и не проиграли".