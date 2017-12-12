На Луну. В очередной раз

"Американские астронавты должны вернуться на Луну - этого хочет президент Трамп. Однако насколько это реалистично? И почему Трамп объявил об этом именно сейчас?" - задается вопросами журналист немецкого Der Spiegel.

"Сначала на Луну, потом на Марс: так коротко можно описать план будущей космической политики США", - пишет Кристоф Зайдлер.

По словам Трампа, США "на этот раз не только оставят флаг и след, но и создадут основу для будущей миссии на Марс и, возможно, однажды - во многие миры за его пределами".

"Тем не менее, в настоящий момент у Трампа нет, среди прочего, и директора NASA, с помощью которого он мог бы воплотить в жизнь свое намерение", - отмечает автор. Кандидатура Джима Бриденстайна пока не одобрена Конгрессом.

Дата объявления о возобновлении лунной программы была выбрана неслучайно: "Из-за того, что Трамп сейчас находится под сильным внутриполитическим давлением, возможность показать себя человеком дела в относительно неконфликтной сфере наверняка представляется ему привлекательной", - считает журналист, напоминая, что к тому же 45 лет состоялась последняя пилотируемая экспедиция США на Луну.

"План Трампа - это пока только план. До Трампа о возвращении на Луну уже заявляли два американских президента: Буш-старший в 1989 году и его сын Джордж Буш-младший в 2004. Однако на практике ничего не произошло, с тех пор на Луне не было ни мужчины, ни женщины с логотипом NASA на скафандре. То же самое может произойти и сейчас", - считает журналист.

Решающее значение имеет финансирование американского космического агентства. До бюджета 2019 года дополнительных средств в любом случае не будет. Во времена миссии "Аполлон" NASA получало около 5% бюджета, сейчас это 0,5%, сообщает издание.

"В настоящий момент у Трампа не хватит денег, чтобы осуществить свое намерение", - пишет Зайдлер, отмечая, что Трамп уже два раза менял свои приоритеты: так, американские астронавты должны были лететь на астероид, однако об этом сейчас все молчат.

"Если Трамп серьезно говорит о полетах на Луну, то ему необходимо разработать конкретную космическую программу. Такой пока не существует, поэтому неясно, когда, собственно, люди смогут высадиться на Луне", - говорится в статье. Пока NASA, вместе с Россией и другими партнерами, только думает над проектом Международной лунной орбитальной станции, и признаков того, что процесс пойдет быстрее, нет, полагает автор.

Директор Европейского космического агентства Ян Вернер сказал: "Я понимаю это послание так, что американцы снова обратили взгляд на Луну. Это хороший шанс начать работать по этой теме совместно на международном уровне".

Тем временем, Twitter пестрит сообщениями о том, что на Луну собирается сам Трамп, передает корреспондент.