12 декабря 2017 г. Том Парфитт | The Times Путин требует музыки, игр и пирогов для повышения явки на президентских выборах в 2018 году Кремль дал указание региональным властям превратить президентские выборы в "праздник", чтобы поднять явку, пишет журналист The Times Том Парфитт. Цитируя материал РБК, журналист сообщает, что в день голосования 18 марта должны пройти "культурные, спортивные события и ярмарки", выступить музыкальные и театральные коллективы, а на избирательных участках предполагается продавать еду. Советники Путина, поясняет Парфитт, обеспокоены тем, что "избиратели не испытывают энтузиазма по поводу выборов, на которых у него не будет сильных оппонентов". Журналист отмечает, что "наиболее известного критика Путина" Алексея Навального не допустят к выборам из-за обвинений в мошенничестве, а кандидатуру Ксении Собчак "многие сбрасывают со счетов как санкционированную Кремлем уловку, призванную внести оживление в голосование". "Еще одним маневром будет организация неподалеку от избирательных участков неофициальных опросов по местным проблемам", - информирует журналист The Times. "В России часто продают пироги и другие закуски на прилавках на избирательных участках, но политический аналитик Николай Миронов считает, что "празднества могут быть особенно яркими, если Кремль поставил такую задачу. Цель этих мероприятий - деревни, где нет развлечений, а люди в своей бедной однообразной жизни рады любому празднику", - говорится в статье. Источник: The Times