Зависть мусульман к евреям принимает дикие формы

К чисто немецкому антисемитизму в последние годы добавилась ненависть, которую к евреям испытывают мигранты из мусульманских стран. По мнению главного редактора Die Welt Ульфа Пошардта, правовое государство должно принять решительные меры, когда речь идет о травле в сети или таких демонстрациях, как прошедшие в Берлине акции протеста против решения Трампа по Иерусалиму, на которых были сожжены флаги Израиля.

"Несомненно, существует исконно немецкий, не имеющий отношения к миграции антисемитизм, который обслуживают как радикалы внутри АдГ, так и политики левого фланга. Иногда он проступает из-под критики в адрес Израиля или "злого" Нетаньяху", - говорится в статье.

Однако "в свете гигантского потока мигрантов из регионов Среднего и Ближнего Востока вражда на почве антисемитизма приводит ко все более громким и резонансным всплескам агрессии". "Не проходит и недели, чтобы в каком-нибудь крупном городе кто-нибудь ни обругал, плюнул, пнул или унизил как-то еще еврея в традиционной кипе. В школах, расположенных на городских окраинах, слово "еврей" стало традиционным ругательством", - сетует Пошардт.

"Патернализм в отношении мигрантов ведет к формированию опасной толерантности к этой тенденции. Тот, кто приезжает сюда, ну будет иметь здесь будущего, если он ненавидит евреев и Израиль и дает выход своей ненависти ", - говорится в статье.

"Антисемитизм, который демонстрируют многие мусульмане, становится предтечей возникновения тупой культуры вражды, а она в конечном счете оборачивается против любого свободного общества, одной из ценностей которого является плюрализм. Крохотный успешный Израиль то и дело ставит в неловкое положение отсталый в культурном плане арабский мир. Выплески ненависти и гнева со стороны мусульман отвлекают от того, как мало, к сожалению, успехов у мусульманских стран. И их зависть сегодня принимает дикие формы, в том числе в Германии. Это неприемлемо", - резюмирует главный редактор.