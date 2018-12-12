Москва очень сдержанно чтит память Солженицына

"Во вторник утром в Москве в день столетия со дня рождения писателя был открыт памятник с его изображением, в присутствии Владимира Путина и праздношатающейся публики, не понимающей творчество автора "Архипелага ГУЛАГ", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Это был чистый, хороший и прямой человек", - считает 54-летний инженер Наталья, которая не прочла ни одной его книги, но видела отдельные телесериалы по ним.

"Рядом с Большой коммунистической улицей, которая в 2008 году была переименована в улицу Солженицына, собралась небольшая толпа, где не было ни одного человека моложе 30 лет. Большинство пришедших - шестидесятилетние, связывающие фигуру Солженицына с критикой Советского Союза, исчезнувшего 30 лет назад. Эти же люди больше не видят необходимости вспоминать о писателе для того, чтобы в ряде случаев изобличить эрзац СССР, сумевший уцелеть в современной России", - комментирует Авриль.

"Солженицына чествуют на Западе, потому что он выступал против советского режима из американской деревенской глуши Вермонта, или позднее критиковал духовное "разложение" того же Запада, в Москве же он не получил широкой известности", - отмечает автор статьи.

"Его политические взгляды на самом деле меня не интересуют", - признается предприниматель Сергей, не знающий о двух обличьях - сначала диссидента, затем националиста, свойственных Александру Солженицыну.

"Солженицын открыто и последовательно отстаивал свои взгляды и убеждения, доказывал безусловную ценность нравственных законов, на которых зиждется здоровье любого общества", - со своей стороны заявил Владимир Путин, приехавший на торжественное открытие памятника. В свое время глава Кремля поддерживал писателя, который отвечал ему тем же, напоминает журналист.

"Писатель вряд ли может конкурировать со своими предшественниками, гениями русской литературы. Александр Солженицын не фигурирует в списке наиболее упоминаемых "писателей классиков", его имя не называется после Тургенева, Пушкина или Толстого", - указывает корреспондент.

По данным опроса ВЦИОМа, всего 9% россиян проявляют интерес к его творчеству. Их еще меньше в возрастной группе от 25 до 34 лет - 5%, говорится в статье.

"Вот уже действительно - нация Солженицына не прочитала. Не помогают ни краткое изложение для школьников "Архипелага", ни хороший сериал по "В круге первом", ни собрания сочинений, ни новые публикации. Пришло время Солженицына-публициста, но нынешние глашатаи правоконсервативного дискурса и без него справляются. Впрочем, как и справлялись до него. Кажется, уходит время Солженицына-писателя", - делает вывод журналист и публицист Андрей Колесников в еженедельном журнале New Times, близком к российским либеральным кругам.