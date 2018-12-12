Олег Сенцов снимает фильм, несмотря ни на что

"Сегодня в Страсбурге кинорежиссеру в его отсутствие вручают премию имени Сахарова. Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам заключения в России и только что окончивший 145-дневную голодовку, решил вести бой, режиссируя из тюрьмы свой новый фильм, по мотивам которого был поставлен спектакль в Киеве", - пишет швейцарская газета Le Temps.

За тридцать лет Олег Сенцов - первый украинец, которому присуждена премия имени Сахарова "За свободу мысли". На церемонии вручения он не сможет присутствовать лично, так что с речью от его имени выступит его двоюродная сестра Наташа. За пять дней до этого в Киеве в Довженко-центре прошла премьера спектакля "Номера": десять актеров разыграли сцены из его будущего фильма, говорится в статье.

"Пять лет назад 11 мая 2010 года кинорежиссер, родившийся в 1976 году в Крыму, был арестован в Симферополе российской ФСБ по обвинению в теракте, которого он не совершал. 38-летний самоучка Сенцов был тогда хрупкой надеждой украинского кино. Его первый фильм "Гамер", повествующий о внутреннем мире юного геймера, участвовал в нескольких международных фестивалях", - отмечает автор статьи.

Он написал "Номера" в 2011 году. " (?) В то время его жена много смотрела по телевизору соревнования по биатлону, - с улыбкой говорит Анна Паленчук, продюсер и режиссер, которая по желанию кинорежиссера собирается адаптировать пьесу для большого экрана. - Обнаружив подобное пристрастие своей жены, он создал мир, состоящий из номеров, и за неделю написал пьесу. Несколько месяцев назад в тюрьме ему распечатали текст, и он начал ее ставить".

"Номера" - это история о десяти номерах, людях без имени, от Первого до Десятого, они живут в утопическом мире, управляемом строгими правилами тирана Нуля, который держит их под своим влиянием. Однажды, неизвестно откуда, появляется новорожденный, он бессознательно разрушает незыблемую систему, становясь Одиннадцатым. Ребенок растет, и другие номера начинают испытывать эмоции, чувства, любовь?"- описывает корреспондент.

"Тогда они решают создать новый мир, с новыми правилами, а для этого они должны бороться с Нулем. В пьесе легко считывается метафора Украины, освобождающейся от России, это антитоталитарная мифология ребенка, которому было 13 лет во время распада СССР, и формирование которого происходило в период между экономическим и моральным крахом системы-тюрьмы и диким посткоммунизм, откуда силится вырваться Украина", - комментирует автор статьи Стефан Сиохан.

Этой зимой начнутся съемки фильма. "После того, как Олег начал свою голодовку, я думала, что он выйдет на свободу через две недели, - говорит Анна Паленчук. - Но, честно говоря, я не надеялась на то, что Путин позволит ему выйти. Только когда появится этот фильм, Путин, наверное, поймет, что Олег не террорист, хотя сейчас он в этом убежден".

Месяцами, даже во время голодовки, когда Олег не мог вставать, он давал Анне и ее коллективу указания по поводу своего режиссерского постановочного плана, говорится в статье. "У российской пенитенциарной системы имеется особая электронная система, действующая вне интернета, которая позволяет переписываться с заключенными. Я пишу ему онлайн, они распечатывают ему сообщение, и он платит 55 рублей за то, чтобы написать мне ответ от руки", - поясняет Анна, показывая отсканированные на ее экране письма.

"Эти профессиональные сообщения никогда не подвергались цензуре, - утверждает Анна. - Они должны принимать нас за сумасшедших, но в некотором смысле они довольны, что Олег работает, так как это поддерживает его интерес к жизни. Для нас этот фильм является самой сильной акцией за его освобождение: помимо гуманитарного аспекта, люди услышат голос режиссера и поймут, до чего способен дойти человек в преодолении самого себя".