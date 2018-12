12 декабря 2018 г. Эндрю Креймер | The New York Times Россия хочет продолжить космическое сотрудничество с США. Или она может обратиться к Китаю Российские чиновники космической отрасли "надеются убедить Вашингтон продолжить совместное пилотируемое исследование космоса в следующем десятилетии, а не идти по двум отдельным дорожкам. Перед ними стоят значительные препятствия", пишет обозреватель The New York Times Эндрю Креймер. "Администрация Трампа уже предложила, чтобы к 2025 году США перестали финансировать Международную космическую станцию, которая на сегодняшний день является главным совместным проектом, - напоминает издание. - Финальное решение - за Конгрессом. После этого участие Америки может быть переведено на коммерческую основу". "НАСА, в свою очередь, планирует запустить на орбиту вокруг Луны обитаемую станцию под названием Gateway и направлять зонды на ее поверхность, тестируя технологии для возможных путешествий на Марс". "Еще более осложняют вопрос планы некоторых предпринимателей по созданию частных космических станций для космического туризма", - добавляет издание "Переговоры между Россией и США обещают быть сложными, и вряд ли им посодействовал таинственный инцидент на МКС". Издание напоминает, что в августе в обшивке российского корабля "Союз", пристыкованного к станции, было обнаружен отверстие, через которое происходила утечка воздуха. В интервью изданию Дмитрий Рогозин, директор "Роскосмоса", заявил, что это отверстие является намеренным актом саботажа, но пока неясно, было ли это сделано до запуска или на орбите. "Это было намеренное причинение ущерба кораблю, сейчас мы убеждены в этом, - сказал Рогозин об отверстии размером с карандашный ластик . - Это было намеренное действие, ручное намеренное действие". "Какой бы ни была тайна появления этого отверстия, неясно, как долго сможет продлиться постсоветская эра космического сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией в более враждебной атмосфере, которая ныне сопровождает отношения", - говорится в статье. "В интервью Рогозин указал, что Россия хочет продолжать совместные полеты с Соединенными Штатами и их союзниками, несмотря на напряженность вокруг вмешательства в выборы, войны в Сирии и на Украине и отравление химическим оружием бывшего двойного агента в Великобритании", - пишет газета. "Американская и российская пилотируемые космические программы должны оставаться объединенными, сказал Рогозин, как символ сосуществования и мирного освоения космоса. Он также указал, что было бы ошибкой исключать россиян из каких-либо рискованных космических предприятий". "Российская техника могла бы стать страховкой на тот случай, если что-то пойдет не так около Луны, сказал он, точно так же как российские ракеты смогли доставлять грузы на МКС после катастрофы шаттла Columbia в 2003 году - после нее программа шаттлов была приостановлена более чем на 2 года". "Даже если американцы создадут свою лунную систему транспортировки, всегда должен существовать резерв, для безопасности команды, - сказал он.- Этот резерв может существовать, только если партнер - а сейчас это в состоянии делать только Россия и никто другой - располагает другой, альтернативной системой транспортировки, способной спасти астронавтов в случае очень проблематичной ситуации". "По словам аналитиков, у Москвы есть мощный мотив, чтобы сохранять совместную программу. Это отсутствие денег на создание собственной лунной станции. Бюджет России на космическую программу составляет менее одной десятой того, что США тратят на НАСА". По словам главы НАСА Джима Бриденстайна, он хотел бы, чтобы Россия приняла участие в лунной программе, и временно снял санкции, введенные против Рогозина во время украинского кризиса, чтобы то мог совершить визит и продолжить переговоры. "Россия предпочитает продолжить космическое сотрудничество с США как по лунной программе, так и в других предприятиях, заявил Рогозин. Однако если переговоры не увенчаются успехом, Россия может обратиться за партнерством к Китаю или Индии". "Китай предлагает множество инициатив, нацеленных на сотрудничество, просит нас помочь им в разработках, хотя они уже достигли хорошего уровня развития, - сказал он. - Они предлагают создание совместной станции". Тогда возможно появление двух станций, вращающихся вокруг Земли или Луны, одна под управлением США, вторая - под управлением российско-китайского предприятия. Рогозин даже озвучил идею о "станции БРИК" - такой аббревиатурой обозначают развивающиеся экономики Бразилии, России, Индии и Китая. В ноябре Рогозин поручил Российской академии наук изучить перспективы одиночной российской программы по созданию обитаемой базы на поверхности Луны. В телефонном интервью Иван Моисеев, директор Института космической политики в Москве, заявил, что любое предложение об одиночной российской космической станции звучит фантастически, учитывая ограничения бюджета. "Технические возможности существуют, однако денег нет", - сказал он. Однако отдельные программы, по словам Рогозина, это запасной вариант. "Было бы неправильно после МКС планировать будущее пилотируемых полетов с многочисленными конкурирующими национальными программами или альянсами". Что может предложить Россия, сказал Рогозин, это коэффициент безопасности для любой будущей лунной станции. "Двигаться вместе лучше, дешевле и безопаснее, - сказал Рогозин. - Политики скажут: "Давайте сделаем это сами", однако политика заканчивается там, где начинается мнение серьезного ученого. Вот что я скажу". "Если США решат исключить Россию, и возникнет чрезвычайная ситуация, сказал он, кто ответит за это? " Источник: The New York Times