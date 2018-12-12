Существует ли правоэкстремистская сеть внутри Бундесвера?

"По сообщениям СМИ, немецкие солдаты якобы объединились в "теневую армию". Министерство обороны ФРГ опровергает эту информацию, однако Бундестаг и федеральная прокуратура намерены тщательно изучить данный вопрос", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung .

"Сообщается, что главой сети, которой сейчас занимаются следователи Федерального управления уголовной полиции, является солдат с псевдонимом "Ганнибал". (...) По имеющейся информации, участники сети готовились ко дню X, в который они планировали осуществить вооруженное восстание, - напоминает автор статьи Йонас Херманн. - День X якобы является кодовым словом на случай краха государственного строя, который мог, например, быть вызван мощным терактом или атакой российской армии. Сеть составила списки лиц, которых планировалось казнить в этот день. Мотивом для участников сети стала ненависть к левым силам и мигрантам, поэтому в смертельных списках значились имена левых политиков и активистов. (...) Ко дню X "Ганнибал" и его единомышленники якобы создали и склады оружия, топлива и продуктов питания. Поэтому в сообщениях СМИ их называют сурвивалистами - так обозначают людей, которые копят запасы на случай катастрофы ".

При этом, продолжает журналист, в ведомствах отрицают существование сети. "В настоящий момент у нас нет информации о создании и существовании экстремистской сети внутри бундесвера", - сообщили в министерстве обороны. Ведомство по охране конституции и Федеральное управление уголовной полиции не предоставили комментариев в ответ на соответствующий запрос, отмечает издание.

Тем не менее, депутат Бундестага от партии "зеленых" Константин фон Нотц считает сообщения СМИ достоверными: "Не может быть сомнений в том, что существует значимая, готовая к применению силы сеть, которая планирует атаку на наше либеральное правовое государство".

Депутат от партии СвДП Маркус Фабер, в свою очередь, критикует публикации СМИ. "Его прабабушка, сказал политик, тоже была сурвивалисткой, потому что хранила в своем погребе многочисленные банки с вареньем. Однако Фабер, так же, как и фон Нотц, считает, что необходимо выяснить, какие планы были у "Ганнибала" и его соратников", - говорится в статье.

В январе данным вопросом во второй раз займется комитет Бундестага по вопросам обороны. В состав комитета входит и депутат от АдГ Ян Нольте. В его офисе, отмечает Херманн, работает сотрудник, которого некогда считали сообщником Франко А., обер-лейтенанта Бундесвера, планировавшего осуществить теракты. "Правые экстремисты, говорит Фабер, возможно, сидят в Бундестаге, чего нельзя исключать и в отношении комитета по вопросам обороны", - передает издание слова политика.