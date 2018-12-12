Как не стать жертвой праздничной "эпидемии ожирения"

Во время зимних праздников многие люди прибавляют в весе. "Однако, кажется, для того, чтобы избежать лишних праздничных килограммов, достаточно следовать нескольким простым советам - по крайней мере, таков результат исследования, проведенного учеными Бирмингемского университета и Университета Лафборо и опубликованного в медицинском журнале The BMJ", - сообщает Die Welt.

Зимние праздники - настоящее испытание для фигуры, отмечает журналистка Алисе Ланцке. Так, немцы, согласно проведенному в 2016 году исследованию, после рождественских праздников поправляются примерно на 0,6%.

"В среднем, люди за год прибавляют в весе до 1 кг, - отмечает автор нового исследования Аманда Дейли. - Большая часть такой прибавки в весе приходится на рождественские дни. Вес, который прибавился во время праздников, зачастую не уходит".

"Только на Рождество люди потребляют до 6 тыс. калорий - это в три раза больше рекомендованной суточной нормы потребления", - подчеркивает Фрэнсис Мэйсон, эксперт по питанию из Бирмингемского университета.

В исследовании, проведенном в зимний период 2016-2017 годов, приняли участие 272 добровольца, средний возраст которых составил 44 года. Ученые разделили участников на две группы. "Экспериментальную группу попросили взвешиваться минимум два раза в неделю, а в идеале - каждый день, и записывать свой вес, - передает издание. - Кроме того, испытуемым дали десять советов о том, как не набрать вес. Так, среди прочего, рекомендовалось принимать пищу в одно и то же время, отдавать предпочтение продуктам с пониженным содержанием жира, проходить в день 10 тыс. шагов, употреблять в качестве перекуса полезные продукты, принимать 5 порций фруктов и овощей в день, а также не есть во время просмотра телевизора".

К тому же, пишет Ланцке, участникам экспериментальной группы предоставили информацию о том, сколько физической активности необходимо для сжигания калорий, полученных от употребления рождественских лакомств. В частности, для того, чтобы сжечь калории, поступившие в организм вместе с маленьким бокалом глинтвейна, необходимо заниматься ходьбой в течение 33 минут. Контрольная группа, отмечает журналистка, получила только общую информацию о здоровом образе жизни.

"В результате участники контрольной группы за время исследования в среднем прибавили в весе на 0,37 кг, в то время как участники экспериментальной группы даже похудели на 0,13 кг", - говорится в публикации.

Ученые, пишет журналистка в заключение, пришли к выводу: "Те, кто принимает решения в сфере здравоохранения, должны задуматься о подобных простых программах, которые могли бы "препятствовать набору веса среди населения в такое рискованное время, как праздники".