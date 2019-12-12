Перепалка в патриотической клоаке

"На заседании околоправительственного Совета по русскому языку, состоявшемся в Кремле в прошлом месяце, царила тревожная атмосфера, - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Тон задал президент Путин: по его словам, разного рода "пещерные русофобы" и целые государства объявили войну русскому слову. Сбережение и распространение русского языка является, по его мнению, задачей государственной важности".

"Заявления Путина об объявленной русскому языку войне совпали со скандалом, который на протяжении нескольких недель сотрясает российские СМИ и соцсети. В конце октября филолог и профессор московской Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов опубликовал на Facebook вопрос о том, почему в газетных киосках столицы, несмотря на большое количество иностранцев, не продается ничего на других языках, кроме "того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна". После этого российский интернет накрыла волна возмущения, кульминацией которой стали угрозы убийством в адрес Гусейнова", - повествует журналистка Беттина Кайбах.

"Критика Гусейнова действительно задела за живое. Швейцарский славист Ульрих Шмид считает, что в последние годы Кремль стремится к "созданию российского многонационального народа с русским культурным ядром". Русский язык при этом становится "ресурсом власти, который служит общественным связующим звеном внутри страны, а также должен стабилизировать отношения с близлежащими иностранными государствами. Соответственно, политическое руководство раздраженно реагирует на высказывания, в которых ставится под сомнение связующее, патриотическое действие языка".

"Хотя Гусейнов давно объяснил, что он критикует не русский язык как таковой, а язык российской политики, СМИ и соцсетей, наполненный враждебностью и ненавистью, Владимир Соловьев, ведущий пропагандистского политического ток-шоу на государственном телеканале "Россия-1", зафиксировал у Гусейнова русофобию".

Впрочем, многочисленные посты по теме клоачного языка заставляют задуматься о том, не является ли действительной проблемой ксенофобия, отмечает издание. "Лексика возмущенных берет свое начало в антисемитизме и сталинизме. Гусейнова обзывают то евреем, то турком из-за его имени. Речь идет о "враге народа" и подрыве ВШЭ, которая среди самозванных патриотов считается кузницей русофобских сил".

Авторитетная ВШЭ забеспокоилась о своей репутации. "Российские высшие учебные заведения вообще испытывают на себе усиленное давление, - указывает издание. - Осенью недоумение вызвало распоряжение российского министерства образования. (...) Согласно нему, российские ученые должны будут не позднее чем за пять дней до встречи с иностранными коллегами уведомлять об этом министерство. После встречи они должны предоставлять ведомству отчет".

"Собственно говоря, министерство образования хочет развивать отношения российских университетов с другими государствами, чтобы поднять их в мировых рейтингах. Это едва ли может получиться с помощью закона, восходящего к советским мерам контроля за внешними контактами", - отмечает историк и эксперт по Восточной Европе Мартин Шульце Вессель.

По мнению писателя Дмитрия Быкова, ажиотаж вокруг поста Гусейнова является частью кампании против интеллигенции, в которой в сегодняшней России видят опасность, передает издание.

При этом некоторые националистические СМИ коварным образом связали "клоачный скандал" со скандалом вокруг убийства университетским преподавателем Олегом Соколовым своей сожительницы и аспирантки. "Имперско-монархический телеканал "Царьград ТВ", финансируемый Константином Малофеевым, который также поддерживает пророссийских ополченцев на востоке Украины, констатировал: тому, кто сегодня захочет изучать в России гуманитарные науки, придется выбирать между профессорами-русофобами и профессорами-психопатами".

"Едва ли кто из защитников русского языка не процитировал в клоачном споре гимн "западника" Ивана Тургенева "великому, могучему, правдивому и свободному русскому языку", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung в заключение. - Не будь языка, говорится у Тургенева далее, "как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?".