Эммануэль Макрон и его водолазка, ставшая предметом толков

"(...) Во вторник, 10 декабря, Эммануэль Макрон отправился на пресс-конференцию по климату вместе с новым президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. До тех пор не было ничего ненормального. Тем не менее, для того, чтобы стать предметом разговоров, ему хватило одной лишь водолазки. Президент Республики, надевший водолазку под пиджак, вызвал отклики множества пользователей интернета, озадаченных столь нетрадиционной формой одежды", - пишет Le Figaro.

"(...) По мнению Франсуа и Доминика Гольм, авторов книги "Одеяние власти" (2012), девизом такого наряда является непринужденность, - говорится в статье. "Прохладное отношение превыше всего", - иронизирует Доминик Гольм. Такой предмет одежды как водолазка является частью стандартного облика левых 1968 года. "Ее носили студенты, подражая Даниэлю Кон-Бендиту" (одному из лидеров студенческих волнений во Франции в мае 1968 года), - напоминает Франсуа Гольм. - Когда это была не рубашка на пуговицах без галстука, то это была водолазка с твидовым пиджаком!"

"Понемногу этот знаковый предмет одежды перекочевал в гардероб президентов республики. "Первым, кто ее надел, был Жорж Помпиду, во время уикенда на Лоте. Это был очень повседневный наряд, ассоциировавшийся с сигаретой в зубах. Однако он носил это только за городом, а не в Париже. Я даже не представляю, чтобы Жискар и Миттеран могли так одеться", - вспоминает он.

"Первым президентом, действительно популяризировавшим эту зимнюю вещь, был Николя Саркози: во время его кампании в 2012 году это служило признаком непринужденности и даже перемен. Неужели ради такого решения попытался скопировать его дресс-код Эммануэль Макрон? Или это был просто выбор одежды для защиты от зимнего холода?" - задумывается журналистка Манон Ле Рой Ле Маррек.

"Этому всегда придается не такое уж малое значение. С точки зрения имиджа просчитываются все мелочи, - утверждает Франсуа Гольм. - С помощью этой водолазки перед нами появляется уже не глава государства в золотом облачении, а простой гражданин, который защищает климат". Такой наряд кардинально отличается от того, в котором появился Макрон несколько часов спустя на саммите по Украине вместе с Владимиром Путиным или Ангелой Меркель", - отмечает газета.