Грета Тунберг на COP25: "Молодые люди нуждаются в сигнале надежды"

"Молодая шведская эко-активистка, которая в среду была названа человеком года по версии американского журнала Time, вновь обратилась к мировым лидерам во время переговоров по климату на конференции COP25 в Мадриде", - пишет корреспондент Le Monde в Мадриде Сандрин Морель.

"(...) Настоящая опасность заключается в том, что политики и лидеры бизнеса убеждают нас в том, что предпринимаются реальные действия, тогда как на самом деле ничего не делается", - резко заявила с трибуны Грета Тунберг. Кроме того, она выразила сожаление по поводу того, что "обещания не включают авиацию, морской сектор и импортируемые или экспортируемые товары", в то время как "они включают возможность для стран компенсировать свои выбросы в других местах". "Это не управление, это обман", - добавила юная вдохновительница климатической борьбы.

"Молодые люди в отчаянии: мы нуждаемся в сигнале надежды", - сказала 16-летняя шведская девушка-подросток. По ее мнению, он существует: "исходит он не от правительств и корпораций", которые стремятся "не отказываться от своих амбиций", а "от людей, которые начинают просыпаться".

"Ссылаясь на последний доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и его предупреждения о скорости глобального потепления, Грета Тунберг раскритиковала риторику тех, кто верит в то, что обуздать глобальное потепление можно лишь продвижением технологий по улавливанию и хранению углерода, и потребовала оставить уголь "под землей", - передает автор статьи.

"(...) С момента прибытия в Мадрид в пятницу, 6 декабря, Грета Тунберг старалась воспользоваться интересом, который она вызывает у СМИ, и обратить его в сторону других участников. В понедельник во время своего долгожданного первого выступлении на конференции COP25 она ограничилась двумя фразами, объясняя, что ей уже не раз давали слово. Затем она передала микрофон молодым активистам, приехавшим из Уганды, Чили, России, Маршалловых Островов, Филиппин и индейских территорий Америки. Во вторник она проделала то же самое в ходе круглого стола ученых из МГЭИК и различных экологических институтов", - указывает LeMonde.

"Переговоры на COP25, похоже, топчутся на месте, и над саммитом нависает страх перед ослаблением обязательств, взятых в рамках Парижского соглашения по климату в 2015 году, - пишет журналистка. - Представляя конференцию, в которой участвовала Грета Тунберг, министр по экологическому переходу Испании Тереза Рибера выразила сожаление по этому поводу: "Все быстро подписали Парижское соглашение, но теперь, размышляя о том, что оно означает и заключает в себе, мы видим растущий разрыв между тем, что мы решили сделать, и тем, что мы делаем в данный момент".

Присутствующая на конференции исполнительный директор Greenpeace Дженнифер Морган также высказалась довольно остро: "Где лидеры? Где взрослые?" По ее мнению, "сердце Парижского соглашения все еще бьется, но с трудом".