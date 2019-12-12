В Израиле после объявления новых выборов сохраняется политический тупик

"У депутатов был 21 день, чтобы сформировать правительственную коалицию. По истечении этого периода роспуск Кнессета оказался неизбежен, что привело к объявлению о новых выборах в законодательные органы", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Клер Бастье.

"(...) Израиль готовится к новым выборам, третьим менее чем за год. Невиданный политический тупик, возникший после первых выборов в апреле, продлевается. И положение премьер-министрам Биньямина Нетаньяху становится все более опасным: с момента вынесения ему обвинений назревает битва за роль его преемника на посту главы правой партии "Ликуд", - говорится в статье.

"В чрезвычайных обстоятельствах и после двух следующих друг за другом кампаний, в которых не было сформировано никакого правительства, предлагается распустить Кнессет и провести новые выборы в Кнессет 23-го созыва 2 марта 2020 года", - говорится в тексте закона, который был принят единогласно в ночь со среды на четверг.

"(...) С начала недели, когда стало ясно, что переговоры не увенчаются успехом, два кандидата, Биньямин Нетаньяху и его соперник Бенни Ганц (сопредседатель партийного блока "Кахоль-лаван" ("Синие-белые"), стали возлагать друг на друга ответственность за очередной неминуемый провал. Бенни Ганц неоднократно осуждал маневры премьер-министра по обеспечению своей парламентской неприкосновенности после того, как 21 ноября генеральный прокурор Авихай Мандельблит предъявил ему обвинение в коррупции, мошенничестве и нарушение доверия по трем делам. В последнее время судебная ситуация премьер-министра стала главным аргументом Ганца для обоснования нынешней политической пробуксовки, а также его основным рычагом давления при переговорах", - отмечает автор статьи.

"(...) Вечером в понедельник под предлогом содействия заключительным переговорам Ганц попросил Нетаньяху сначала публично обязаться не требовать своей неприкосновенности и заявить о том, что он "предпочел бы защищать свою невиновность в суде" вместо того, чтобы добиваться ее в Кнессете", - передает Le Monde.

"(...) В апреле партия "Ликуд" не смогла сформировать правое большинство после того, как Авигдор Либерман (лидер светской националистической партии "Наш дом Израиль") отказался сидеть рядом с ультраортодоксами, - говорится в публикации. - Получив в сентябре вдвое больше мест (8), он стал "создателем королей" в Израиле. Отвергнув все предложения последних недель, он продолжал выступать за либеральное правительство единства без арабских и ультраортодоксальных партий. Некоторые комментаторы упрекают его в том, что теперь он блокирует получение большинства, состоящего минимум из 61 депутата, как правого, так и левого. В среду вечером Либерман возложил вину за эти "бесполезные выборы" на "Ликуд" и"Кахоль-лаван".

"Кампания, связанная с выборами, назначенными на 2 марта, будет короткой и, безусловно, жесткой. Их результаты могут быть идентичны результатам двух предыдущих выборов. Уже первые опросы, результаты которых показывали на 13-м телеканале, предвещают будущее столкновение между "Ликудом" и "Кахоль-лаван" с небольшим отрывом в пользу второй партии. Почти половина опрошенных израильтян считают премьер-министра ответственным за проведение новых выборов", - указывает журналистка.

"Внутри партии "Ликуд" начинает организовываться восстание. С момента предъявления обвинения премьер-министру депутат Гидеон Саар сделался его главным соперником, претендующим на роль преемника. Все решится на праймериз на пост главы партии "Ликуд", которые должны состояться 26 декабря", - говорится в статье.

"Даже в своем собственном лагере Нетаньяху вынужден ставить на карту свое политическое выживание. С помощью нового электорального провала он в любом случае обеспечивает себе три дополнительных месяца на посту премьер-министра. А дальше он готов сражаться до конца, - пишет Le Monde. "Единственное, что нужно сделать, это выиграть и выиграть в полной мере; именно это мы и сделаем", - пообещал он своим избирателям в среду вечером.