За работу по обихаживанию Центральной Европы Париж, похоже, взялся с опозданием

"(...) Без нас никуда: такое ясное и твердое послание многократно передавалось из Берлина в Париж после шока, вызванного объявлением об инициативе сближения с Россией, запущенной президентом Эммануэлем Макроном в конце лета. Германия - настолько близкий партнер, что без нее никак не обойтись, при этом ее не подключили к процессу осуществления дипломатической цели, представленной главой государства исключительно важной. И это уже не первая "шпилька", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"Берлину такое умышленное замалчивание трудно проглотить еще и оттого, что новый макронианский замысел никоим образом не совмещался с внешней политикой Германии, которая вместе с Францией занимается поиском выхода из российско-украинского конфликта. Разумеется, никто не обвинит Ангелу Меркель в чрезмерной нежности к Владимиру Путину, которого она знает слишком хорошо; но именно она, а не Франция, стоит у истоков газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ проходит в обход Украины, и немецких компаний в Москве больше, чем французских", - отмечает автор статьи.

"(...) Вот уже и немецкие официальные лица стали упоминать о возможном "долгосрочном" развитии отношений с Россией, а посол Пьер Вимон, которому Елисейский дворец поручил отслеживать это новое досье, заехал в Берлин перед поездкой в Москву, - говорится в статье. - Однако в сердце у немцев присутствуют и другие участники: их соседи на Востоке. "Пусть Польша и страны Балтии успокоятся, - заявил две недели назад в Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас. - Такой подход в отношении России не будет осуществляться через их голову".

По словам Томаса Баггера, дипломатического советника президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, "достижение нового консенсуса с Россией не произойдет без участия Германии и Центральной Европы".

"За работу по обихаживанию Центральной Европы Париж, похоже, взялся в опозданием. Напрасно Елисейский дворец оправдывался в том, что он игнорировал этот регион и выдвигал на первый план те поездки, которые уже совершил Макрон - возникло существенное упущение, которое теперь предстоит наверстывать, - считает Кауфман. - (...) Чтобы сгладить углы, началось наступление на одну из наименее враждебных территорий, на Чешскую Республику, куда отправился гвардеец французской дипломатии Жан-Ив ЛеДриан. В Праге, которая праздновала 30-ю годовщину "бархатной революции", министр иностранных дел 6 декабря выступил с речью, исполненной нового сочувствия к бывшим коммунистическим странам (...)".

"Однако наступление не должно останавливаться. В противоположность привычному представлению, Вышеградская группа (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) далеко не монолитна, особенно когда речь заходит об отношениях с Россией, - рассуждает автор статьи. - Подобное разнообразие также справедливо и за пределами Вышеградской группы: польский эксперт по международным отношениям Марчин Заборовский различает государства "восточного фланга", более подверженные воздействию России (Польша, Румыния и страны Балтии), и государства "Миттельевропы" (Срединной Европы), находящиеся под влиянием австро-венгерского наследия и менее чувствительные к российской угрозе (Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия).

"С Венгрией Макрон действует на опережение. 11 октября он принял Виктора Орбана в Елисейском дворце, устроив обед один на один, который длился три часа - длинная встреча за закрытыми дверьми предварялась расплывчатым заявлением для прессы по поводу того, что переговоры должны быть весьма увлекательными... Ранее считавшийся воплощением популистской оппозиции макронизму венгерский лидер поддерживает тесные связи с Россией, однако утверждает, что он выступает за европейскую армию и покупает свою военную технику в Европе, а не в США", - указывает журналистка.

"(...) Еще одним претендентом на обед в Париже является Польша, идущая против ветра по поводу русских идей Елисейского дворца и его точки зрения на США. В Лондоне, на полях саммита НАТО, Макрон встретился с президентом Анджеем Дудой. Теперь он планирует посетить Варшаву. Контакт установлен, но насчет обедов с глазу на глаз придется немного повременить", - заключает Сильвия Кауфман.