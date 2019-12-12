Почему Путину выгодны смертельные выстрелы в центре Берлина

В интервью немецкому журналу Stern историк Марк Галеотти объясняет, почему убийство, совершенное в центре Берлина, может являться частью политической стратегии Путина.

"Россияне пытаются убедить, что Хангошвили планировал теракт в России. Это возможно. Возможно также и то, что он каким-либо образом участвовал в вербовке агентов для ЦРУ. Россияне усмотрели бы в этом враждебный акт", - указал собеседник издания.

"Также возможно, что россияне просто хотели проверить обстановку, - полагает Галеотти. - После покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года более 20 стран выдворили российских дипломатов, одна только Германия выслала тогда четырех дипломатов. Эта совместная реакция сильно ударила по России. Возможно, Кремль захотел узнать: был ли это единичный случай? Или Солсбери стал началом новой солидарности?".

"Эта операция, по моему мнению, не соответствует известному нам почерку военной разведки. Я не могу вспомнить операцию, в которой эта разведка действовала бы не через собственных офицеров. Согласно всей информации, известной нам сегодня о преступнике, он не был офицером разведки. Его внешний вид, например, татуировки, говорят скорее о связи с организованной преступностью. Все, что выяснила об убийстве международная сеть расследований Bellingcat, скорее наводит на мысль о спецслужбе внутренней безопасности", - считает Галеотти.

Говоря о подобных "казнях" в прошлом, историк рассказал: "В период с 2009 по 2016 год было совершено несколько убийств в Стамбуле. Убийцами предположительно были сотрудники спецслужбы внутренней безопасности. Жертвами были чеченцы. В гражданской войне своей страны они воевали против России и жили в Турции в эмиграции".

"Стратегия Путина такова: все, так или иначе, считают нас геополитическими хамами, тиранами на школьном дворе. Если мы не можем изменить это мнение, то давайте действовать как главный тиран в районе. Как животное, которое надувается при угрозе и так кажется самому себе страшнее и опаснее, чем есть. У Запада должно возникнуть ощущение, что он не может сделать ничего, кроме как заключить сделку с Путиным - когда речь, например, идет о признании аннексии Крыма или о Восточной Украине", - отметил Галеотти.

Россия, по словам историка, действительно пыталась вмешаться в выборы, например, в США или во Франции, однако ей это не удалось. "Я думаю, Россия сама знает, что это не получится. Они скорее используют существующую политическую напряженность и конфликты на Западе. Они обостряют их, пытаются создать хаос и разногласия", - считает собеседник издания.

Говоря о вмешательстве России в предвыборную кампанию Великобритании, Галеотти указал: "Консерваторы утверждают, что россияне каким-то образом сотрудничают с Лейбористской партией. Лейбористская партия, в свою очередь, пытается убедить в том, что россияне платили деньги консерваторам. Но я пока не видел ни одного доказательства того, что Россия здесь действительно на кого-то повлияла".

"В политике важно, что думают о тебе другие. Путин хотел бы, чтобы Россию рассматривали как крупную державу, - считает историк. - Здесь он мыслит очень старомодно, как в XIX веке. Здесь нет мягкой силы, и речь не идет об экономике. В его мире есть зоны влияния. (...) Путин ожидает, что к России будут прислушиваться во всех важных вопросах по всему миру. Крупная держава, с точки зрения Путина, время от времени может и нарушать правила".

"Путин пользуется репутацией жесткого человека, принимающего решительные меры. Но Россия - не тоталитарная страна, которой ранее был Советский Союз. Россия - это и не Северная Корея. Не всех критиков режима систематически арестовывают. Есть несколько арестов, для устрашения. Режим показывает свои зубы", - отметил собеседник издания.

"Когда происходят случаи, как это заказное убийство, реагировать должна не только Германия. Реакция должна быть такой же, как после покушения на Скрипаля в Великобритании - ясная, коллективная реакция", - подчеркнул историк.

"Нам нужно установить контакт с обычными россиянами. Путин пытается легитимировать свою антизападную политику, утверждая, что Запад ненавидит Россию. Мы должны быть более открытыми, контактными. Может быть, не завтра, но когда-нибудь эра Путина закончится", - указал Галеотти.