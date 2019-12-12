У предполагаемого убийцы, вероятно, был пособник

"Следствие по делу убитого в Берлине гражданина Грузии сдвинулось с мертвой точки. Первые результаты: у убийцы был как минимум один сообщник в Берлине. Маловероятно, что он в одиночку готовил преступление. Об этом, по данным участников, заявил в среду представитель генеральной прокуратуры на закрытом заседании комитета бундестага по внутренним делам", - сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

В среду правительство ФРГ также в очередной раз опровергло утверждение Владимира Путина о том, что Германия, несмотря на соответствующие запросы, не экстрадировала гражданина Грузии. "Московское руководство не подавало в Германию запрос о выдаче убитого в Берлине гражданина Грузии. "У нас отсутствует информация о таком запросе об экстрадиции", - заявил в Берлине представитель правительства Штеффен Зайберт".

"Позиция Германии, по его словам, ясна. "Мы призываем российскую сторону к сотрудничеству и предоставлению нам имеющейся у нее информации", - сказал он".

"По словам представителя прокуратуры, убийца приехал в столицу Германии из Варшавы не ранее чем за день до убийства Торнике К. За несколько часов попросту невозможно выследить место жительства и привычки жертвы, а также спланировать побег. Неизвестно также, кто снабдил подозреваемого, прилетевшего 7 августа сначала из Москвы в Париж и оттуда в Польшу, орудием убийства, пистолетом типа Glock 26".

"Политик из партии СДПГ Ули Гретч заявил после заседания: "Когда иностранное государство отправляет в Германию киллера, чтобы убить здесь кого-то, это не должно оставаться без ощутимых последствий", - передает Der Tagesspiegel.