12 декабря 2019 г. Бретт Форрест и Боян Панчевски | The Wall Street Journal Российскому газопроводу в Европу грозят санкции по новому американскому законопроекту об обороне "Законодатели США продвигаются в введении новых санкций, призванных предотвратить завершение строительства нового трубопровода для транспортировки российского природного газа в Германию под Балтийским морем, - передает The Wall Street Journal. - Эта мера может помешать одной из крупнейших в Европе энергетических сделок по строительству трубопровода "Северный поток-2", который законодатели США рассматривают как геополитический гамбит России с целью усиления своего влияния на европейские энергетические рынки". "Однако санкции, нацеленные на компании, предоставляющие услуги по прокладке трубопровода, могут еще более обострить отношения между США и Германией, которая ведет лоббистские усилия против этих мер", - подчеркивает издание. "Положения, налагающие санкции, включены в Закон о национальной обороне на 2020 год на общую сумму 738 млрд долларов - это ежегодный законопроект Министерства обороны США, который часто используется как канал для проведения мер, с обороной не связанных, - говорится в статье. - В среду Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, и за этим последует голосование в Сенате. Затем законопроект поступит в Белый дом". "(...) Американские чиновники и законодатели утверждают, что "Северный поток-2" позволит "Газпрому", российской монополии экспорта газа, почти отказаться от украинской транзитной системы, по которой десятилетиями проводилась большая часть поставок российского газа в Европу. "Северный поток-2" стоимостью 10,5 млрд долларов будет проходить параллельно существующему трубопроводу "Северный поток" и удвоит объемы газа, поставляемого напрямую из России в Германию, до 110 млрд кубометров", - напоминает газета. "Американские чиновники обеспокоены тем, что этот трубопровод ослабит геополитические рычаги Украины в ее борьбе с Россией и позволит Москве диктовать политические условия на всем континенте. Немецкие и российские чиновники возражают, что это - коммерческое предприятие, содействующее энергетической безопасности Европы", - отмечается в публикации. (...) Сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас), один из спонсоров, наряду с сенатором Джинн Шейхин (демократ от штата Нью-Хэмпшир), предыдущего сенатского законодательства о "Северном потоке-2", заявил, что законопроект в случае его подписания будет защищать энергетическую безопасность Европы и помешает России получать миллиарды долларов, "которые могут быть использованы для разжигания российской агрессии". Шейхин заявила, что положение о санкциях "посылает безошибочное двухпартийное послание Конгресса Владимиру Путину о том, что Соединенные Штаты не будут сидеть сложа руки в то время, как Кремль стремится к дальнейшему распространению своего злонамеренного влияния". "Газпром" и материнская компания "Северного потока-2", а также правительство канцлера Германии Ангелы Меркель уже давно готовы к возможности введения санкций США, заявили немецкие чиновники и представители российского энергетического гиганта. Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что проект близится к завершению и будет продолжен, несмотря на санкции. Представитель правительства Германии заявил, что правительство "отвергает экстерриториальные санкции, которые затрагивают немецкие и европейские предприятия", - подчеркивает The Wall Street Journal. "Законопроект требует от Госдепартамента в течение 60 дней определить компании и частные лица, предоставляющих услуги по прокладке глубоководных трубопроводов для "Северного потока-2" и "Турецкого потока", еще одного газопровода "Газпрома", построенного для транспортировки газа из России в Турцию. Законопроект позволяет отзывать американские визы и блокировать имущество этих лиц. Он также дает 30 дней на сворачивание деятельности тем, на кого нацелены санкции", - сообщает издание. "Представитель Госдепартамента заявил, что этот законопроект может быть пройти через Конгресс менее чем за неделю, что позволит ввести санкции в сжатые сроки. "Мы собираемся двигаться быстро", - заявил чиновник. "Для строительства трубопровода "Газпром" использует швейцарского подрядчика Allseas Group SA, который направил свое судно Pioneering Spirit, самое большое строительное судно в мире, в Балтийское море, чтобы завершить последний морской отрезок трубопровода. Представитель "Газпрома" сообщил, что компании понадобится около пяти недель для завершения морской секции газопровода, для которого роль Allseas имеет решающее значение. (...) Однако, заявил представитель "Газпрома", если компания Allseas будет вынуждена покинуть проект, компания завершит работы самостоятельно, модернизировав свои собственные суда, а также суда, принадлежащие российским подрядчикам. (...) По оценкам чиновника "Нафтогаза", национальной нефтегазовой компании Украины, "Газпром" сможет разработать такие технологии только через несколько лет и с большими затратами", - говорится в публикации. В написании статьи приняли участие Линдси Уайз, Йен Тэлли и Нэнси Юссеф. Источник: The Wall Street Journal