Петр Порошенко: "Путин эскалирует ситуацию"

Вспоминая в беседе с корреспондентами Bild события трехгодичной давности, а именно, подписание в Минске соглашения о перемирии, президент Украины Петр Порошенко говорит о том, что "это было самым непростым временем, которое мне доводилось пережить".

"Почти ежедневно в феврале 2015 года по вине военнослужащих регулярных частей российской армии гибло до 25 украинских военных. В Минске мы вели переговоры на протяжении 19 часов - без сна и еды. Мы смогли достичь соглашения, которое было бы невозможно без участия канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Мы за многое ей благодарны - тогда ситуация была сверхкритической".

Однако, замечает Порошенко, "всему миру известно: президент России не придерживается достигнутых соглашений".

"Путин может эскалировать ситуацию в любой момент, по своему желанию. С момента подписания Минских соглашений в войне были убиты еще 824 человека", - отмечает собеседник Bild.

Комментируя дебаты в Германии по поводу отмены антироссийских санкций, президент Украины предполагает, что те, кто их ведет, либо "плохо информированы, либо дико наивны. Ведь так просто понять: мы не часть Российской империи, а независимое государство". Порошенко советует тем, кто выступает за отмену санкций, приехать в Восточную Украину. "И тогда станет понятно, что речь идет лишь об одном: Путин должен вывести свои войска с территории Украины".

"У Путина такой военный контингент на Украине, что он может эскалировать войну по своему усмотрению. Я как-то сказал госпоже канцлер: вы только представьте, что в Восточной Украине больше российских танков, чем стоит на вооружении бундесвера. В этом небольшом регионе размещено 600 российских танков".

Отвечая на вопрос журналистов немецкого издания относительно предстоящего ЧМ по футболу, который пройдет в России, Порошенко говорит о том, что "футбольные фанаты должны сами решать, стоит ли ехать в Россию на фоне ее агрессии на Украине и в Сирии. Я бы хотел, чтобы мир послал единый сигнал и вне рамок политических дебатов продемонстрировал, что мы не принимаем подобной политики. Посмотрите, что случилось с Олимпиадой: Россия не придерживалась никаких правил, и ее не пустили! Российское руководство считает, что для него не писаны никакие законы. Причем какую область ни возьми!"

"Путин всегда радуется, когда где-то проявляются даже малейшие признаки политической нестабильности", - говорит Порошенко, комментируя возможное отношение Кремля к тому, что в Германии все еще не сформировано правительство.

"Он хочет добиться этой нестабильности везде, где существует демократия. Поэтому важно не только для Европы, но и для всего мира, чтобы в Германии как можно быстрее было сформировано правительство. (...) Те, кто сегодня решает судьбу коалиции, не должны забывать о важной роли Германии в мире", - резюмирует украинский президент.