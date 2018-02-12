Фатальная безальтернативность Европы в отношении Западных Балкан

"Четыре года длилось молчание, и вот Еврокомиссия заново открыла для себя Западные Балканы", - пишет на страницах австрийского издания Die Presse Оливер Гримм. Подготовлена новая стратегия, обещающая пяти государствам-правопреемникам Югославии (Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Македонии, Косово) и Албании "убедительную перспективу" расширения Союза и "усиленную вовлеченность" в данном вопросе со стороны ЕС, передает издание. "Как стимул к государственному, институциональному и экономическому обновлению в европейском понимании, для Сербии и Черногории впервые появился на горизонте 2025 год как возможная дата вступления в ЕС", - пишет автор.

"Кажется, все это проплывает мимо осмысления европейцами, - отмечает журналист. - Однако такая перспектива должна быть предметом напряженного раздумья".

"Способны ли эти шесть стран к тому, чтобы стать членами Союза?" - задается вопросом журналист. "В этом, вероятно, должна сомневаться и сама комиссия, если она всерьез воспринимает свою стратегию", - пишет Гримм, отмечая, что в документе говорится о том, что ни одна из западнобалканских стран в настоящий момент не может рассматриваться как функционирующая рыночная экономика и не в состоянии противостоять давлению конкуренции и рыночному влиянию внутри Союза.

"Честно говоря, я не думаю об альтернативных моделях, потому что это сразу подорвет интеграцию этих стран", - заявил Йоханнес Хан, европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства.

"Это удручающий факт", - пишет автор публикации, отмечая, что таким образом шести странам предъявляется их неспособность, например, сначала объединиться в экономический союз, который затем можно было бы присоединить к ЕС.

"При более внимательном рассмотрении можно заметить, что безальтернативность присоединения к ЕС несет отпечаток колониального мышления: эти дикие там, внизу, не контролируют собственного положения, им нужны просвещенно-абсолютистские специалисты из Брюсселя, которые научат их есть ножом и вилкой", - пишет автор в заключение.