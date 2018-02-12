Принц-гомосексуалист хочет привить экономике Индии толерантность

"Из центральной фигуры общественной жизни Индии к отверженному - насколько быстро это может произойти, почувствовал на себе Манвендра Сингх Гохил", - пишет корреспондент Handelsblatt о 52-летнем индийском принце, некогда признавшемся в нетрадиционной сексуальной ориентации. Это табу на субконтиненте, где однополый секс все еще преследуется по закону.

Тогда от принца отказалась мать. "С тех пор прошло более 10 лет. Отношения Манвендры с матерью не улучшились. Однако ему удалось отвоевать один дворец: владение Ханумантешвар площадью 6 га вблизи западного побережья Индии. Здесь он планирует нарушить еще одно табу: он собирается открыть дворец для геев и лесбиянок. Именно в историческом здании, которое когда-то было центром жизни правящих консервативных кругов, новую родину смогут найти люди, подвергающиеся гонениям из-за своей сексуальной ориентации", - говорится в статье.

С помощью этого проекта принц хочет дать сигнал общественному мнению и экономике. "Геев и лесбиянок не только презирают в их семьях - они также подвергаются притеснениям и дискриминации на рабочем месте, - сообщил принц в разговоре с Handelsblatt. - Я хочу помочь им оказать сопротивление и встать на ноги".

В своем ЛГБТ-центре принц собирается не только предоставлять нуждающимся проживание, но и организовать профессиональное обучение, открыть компьютерные курсы и курсы английского языка, передает издание.

Манвендре уже удалось привлечь на свою сторону несколько крупных предприятий Индии: так, компания Tata Steel ставит цель, чтобы к 2020 году четверть сотрудников составляли недостаточно представленные группы населения. ЛГБТ-сообществу отводится не менее 5% рабочих мест, сообщается в публикации.

В ближайшие месяцы Верховный суд Индии снова рассмотрит вопрос о том, действительно ли запрет на однополый секс, который возник еще в колониальное время, совместим с конституцией. "Я уверен, что Верховный суд осознал, что с нами до сих пор поступали несправедливо", - надеется Манвендра.