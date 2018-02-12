Два олигарха заключили миллиардный "платиновый пакт"

Два олигарха - Владимир Потанин и Муса Бажаев - покончили с "сырьевыми распрями": теперь они совместными усилиями планируют разрабатывать крупнейшие в мире арктические месторождения платиноидов, сообщает Handelsblatt.

Речь идет о совместной разработке расположенных рядом месторождений: "Норникель" Потанина внесет в уставной капитал лицензию на освоение Масловского месторождения, а "Русская платина" Бажаева - лицензии на разработку Черногорского месторождения и южной части месторождения "Норильск-1", говорится в статье. "Все три месторождения находятся в Норильском регионе, к югу от арктического полуострова Таймыр", - поясняет автор.

"По оценкам концернов, общий объем металлов платиновой группы в этих месторождениях составляет 4,3 тыс. тонн, плюс 6,3 млн тонн никеля. Совместное предприятие (которое начнет работу к концу этого года) сможет добывать до 3 млн унций платиноидов и до 50 тыс. тонн никеля в год. Для сравнения: "Норникель" добывает около четверти от этих объемов, "Русская платина" - менее одной шестидесятой".

"Гигантскими выглядят не только перспективы по части освоения, но и затраты: по оценкам Потанина, инвестиции составят порядка 4 млрд евро", - передает издание.

Как сообщает автор публикации, оба концерна на протяжении шести лет вели непримиримую борьбу за месторождение "Норильск-1", в 2012 году федеральный орган Роснедра решил спор в пользу группы компаний Бажаева. Концерн "Норникель", у которого до того момента была монополия в регионе, тщетно пытался оспорить решение в судах. Бажаев, со своей стороны, подавал иски в связи с дискриминацией в ходе доступа к инфраструктуре. Освоение месторождения затягивалось.

Теперь, пишет Баллен, конкуренты, возможно, признали, что "вместо получится лучше".

"То, что хорошо для бизнеса, рискованно для окружающей среды: в то время как Таймыр остается сравнительно нетронутой человеком территорией, Норильск (...) из-за полезных ископаемых стал крупнейшим северным городом в мире. С промышленностью в регион пришли и экологические проблемы: вот уже несколько лет Норильск считается одним из самых загрязненных городов мира", - говорится в статье.