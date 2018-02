12 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Ближний Восток: цель Путина - не только спасти Асада Россия маневрирует между действующими лицами сирийского конфликта - то ловко, то "вероломно", как пишет The Washington Post о "смертоносном столкновении между американскими и российскими марионеточными силами". Путин на Ближнем Востоке "хочет сменить США в роли главенствующей державы" и "контролировать регион как один из своих антизападных фронтов", считают наблюдатели. "Для тех, кто в субботу активно участвовал в событиях в небе над Израилем и Сирией, таблица результатов выглядит примерно так: Израиль потерял истребитель F-16 и ореол абсолютной непобедимости в сирийском небе. Иран утратил беспилотник и некоторые свои военные активы в Сирии. Сирия потеряла несколько противовоздушных батарей", - пишет колумнист The Jerusalem Post Херб Кейнон. "Страна, которая непосредственно в эту таблицу не попала, но понесет самые большие потери, - Россия", - считает автор. Сейчас Москва находится на пороге достижения своих целей в Сирии, она выступает в роли "делателя королей", определяя механизмы на период после гражданской войны, и последнее, что ей нужно, - это масштабное вступление в конфликт Израиля, пишет Кейнон. "Иерусалим надеется, что из субботних событий Москва сделает вывод, что ей нужно делать больше для сдерживания иранцев, - говорится в статье. - Только Россия в состоянии сместить иранский вектор с нынешней траектории и предотвратить тотальную войну. И ее собственные интересы в Сирии указывают на то, что она должна к этому стремиться". Напряженность в отношениях Сирии с Израилем нарастает. Ключевую роль в конфликте играют уже не США, а Россия - президент Путин ловко маневрирует между основными действующими лицами противостояния, пишет корреспондент Die Welt Гил Ярон. "Решения Кремля сегодня чрезвычайно важны для безопасности Израиля. Никогда еще влияние русских на Ближнем Востоке не было столь ощутимым", - констатирует журналист. "В конце прошлой недели в небе над Сирией был сбит израильский истребитель. Это был первый начиная с 1982 года боевой самолет израильских ВВС, сбитый в ходе выполнения задания", - говорится в статье. Сразу после инцидента израильские ВВС нанесли серию ударов по сирийским и иранским объектам в Сирии. "США встали на сторону Израиля", однако "Россия, которая считается союзником Ирана и Сирии в сирийском конфликте, продемонстрировала подчеркнуто нейтральную позицию", продолжает Ярон. Это в очередной раз показало, что Россия не занимает в этом конфликте чью-либо сторону, а искусно сталкивает действующих лиц противостояния. "Параллельно с поддержкой Ирана и Сирии Путин много лет сотрудничает с правительством Беньямина Нетаньяху", - говорится далее. "Русские и израильтяне могли бы навредить друг другу в регионе", - не сомневается эксперт по российско-израильским отношениям Алекс Тензер, но российскому президенту Израиль нужен в качестве стратегического противовеса в отношениях с Тегераном. "Российские планы идут гораздо дальше победы в сирийской войне. Путин хочет, ни много ни мало, сменить США в их роли главенствующей державы на Ближнем Востоке. Он заполняет вакуум, который оставил в регионе Барак Обама и который продолжает увеличиться при Дональде Трампе. Россия усиливает свое влияние в Ливии, Египте и даже в Саудовской Аравии", - передает автор. Укрепление позиций Путина в Сирии - большой геостратегический маневр. Он хочет обойти европейскую ПВО на юго-востоке и загнать такими образом США в угол. "Для осуществления этой цели Путину важны все государства на Ближнем Востоке - в том числе Израиль с его военной мощью, - говорится в статье. - В конечном итоге Путин занимает срединную позицию между всеми игроками сирийского конфликта и дергает за все ниточки на Ближнем Востоке". "В перспективе интересы Тегерана и Москвы расходятся, - говорится в статье. - Они становятся конкурентами в борьбе за привлекательные соглашения в сфере добычи ресурсов и восстановления Сирии. Идеологии радикально-исламского Ирана и светской России также несовместимы. Как только ИГИЛ* и поддерживаемые Западом повстанцы будут разбиты, Иран захочет превратить Сирию в бастион в борьбе с Израилем и суннитским режимом, а Россия - контролировать Ближний Восток в качестве одного из своих антизападных фронтов". Тензер упомянул, кстати, что у российского президента есть небольшая квартирка в Тель-Авиве. В 2005 году он подарил ее любимой учительнице немецкого языка, иммигрировавшей в Израиль в 1972 году: без заложенных ею знаний не было бы его карьеры в КГБ. Бездетная учительница завещала перед смертью квартиру своему благодетелю, сообщает издание. "Одно из самых опасных обострений в длительной и жестокой сирийской войне произошло в прошедшие выходные. В субботу израильские власти сбили предположительно иранский дрон, вылетевший с базы в Сирии и оказавшийся в воздушном пространстве Израиля. За этим рейдом последовала быстрая и впечатляющая череда ударов с воздуха", - пишет журналист The Washington Post Ишан Тарур. "Но дело этим на закончилось. Силы сирийского режима поразили один из израильских самолетов F-16 зенитным огнем, он рухнул в Северном Израиле, и по крайней мере один из двух катапультировавшихся военнослужащих сильно пострадал", - говорится в статье. Израильтяне неоднократно бомбили Сирию в ходе войны, хотя это публичное признание стало первым. Они хотят противостоять влиянию Ирана в лице "Хизбаллы" у своих границ, напоминает Тарур. У Нетаньяху просматривается не так много вариантов в Сирии. Он делал реверансы в адрес России, пытаясь внести разлад между Москвой и Тегераном, "однако российские силы почти точно были причастны к сирийской теневой войне с Израилем", полагает автор статьи. Россия не останавливает израильские самолеты, несмотря на свой контроль над сирийским воздушным пространством, но она не будет мешать и попыткам армии Асада сбить их. "Таким образом, несмотря на сердитые публичные заявления и несколько тайных ударов, израильтяне вряд ли будут рисковать большим обострением ситуации", - считает Тарур. "В любом случае, сложившаяся ситуация приносит еще больше горя страдающим мирным жителям Сирии", - пишет автор. "Многочисленные планы по ограничению людских потерь развеялись как дым", - написал журналист Саймон Тисделл в резкой статье в Observer. "На взгляд соседей Сирии, жизни сирийцев, территориальная целостность страны, национальная самоидентификация и демократическое управление не имеют большой ценности", - сетует Тисделл. В статье французского эксперта в области политической стратегии Жерара Шальяна, опубликованной в Le Figaro, утверждается: "Битва за Африн: предательство курдов странами Запада". Начиная с января сирийские курды являются мишенью вооруженного наступления, управляемого Турцией и проводимого джихадистами. "У наших бывших союзников в борьбе против ИГИЛ* нет иного выбора, кроме как умереть, - Запад к ним безразличен, НАТО и Россия их покинули", - пишет Шальян. Российские войска после переговоров с Турцией ушли из курдского анклава Африн, а США не стали противодействовать турецкому наступлению, указывает автор. "Союзнические силы Турции в Сирии - в основном не что иное, как джихадисты, либо из "Исламского государства"*, ибо из других организаций со сходной идеологией", - пишет эксперт. "Сирийские курды представляют собой военно-политическое движение, которое много лет боролось против ИГИЛ*. Оно дисциплинированное и высоко мотивированное (в чем я убедился на поле боя в 2016 году), - пишет Шальян, - со значительным участием женщин-воинов". Проявившие героическое сопротивление в кантоне Кобани сирийские курды ("Отряды народной самообороны", YPG) представляли собой идеальные замещающие силовые структуры в глазах США, озабоченных тем, чтобы не использовать своих солдат в наземных операциях. Американцы и русские воспользовались ими в борьбе с ИГИЛ*. При этом Россия считала необходимым укрепить благоприятный для нее режим в Сирии. Между сентябрем 2015 и весной 2016 года она позволила Башару Асаду вновь захватить инициативу, всячески оказывая помощь сирийским курдам, говорится далее. Турция является членом НАТО, у США другие приоритеты, интересы России касаются прежде всего устойчивости режима Дамаска, а не кантона Африн, заключает Шальян. "У произошедшего в среду смертоносного столкновения между американскими и российскими марионеточными силами были мрачные предзнаменования. Но, если верить командиру сирийских курдов, наблюдавшему за битвой, случившееся, прежде всего, - история о российском вероломстве, которое американские военные считают хронической проблемой, мешающей прекращению сирийской войны", - сообщает Дэвид Игнатиус в The Washington Post. Командующий "Сирийских демократических сил" генерал Хасан "сказал, что он получил доклады разведчиков о готовящейся атаке в пользу режима и в 21:30 в среду, примерно за полчаса до начала наступления, позвонил своему обычному русскому контактному лицу в Дейр-эз-Зоре в надежде избежать битвы", говорится в статье. "Мы им сказали, что происходит какое-то движение, а нам не хотелось бы (...) атаковать этих продвигающихся людей. Они [русские] не приняли наше предложение и все отрицали", - сказал Хасан. Атака началась около 22:00. По словам Хасана, в ней приняли участие российские наемники. Американская авиация ответила огнем с самолетов AC-130 и вооруженных дронов. По оценкам Пентагона, убито более 100 человек, в том числе россияне. Хасан сообщил, что в разгар бойни российский офицер связи просил сделать паузу, чтобы можно было забрать убитых и раненых, - в ходе атаки, которую он ранее отрицал. Курдский командир воспринял такое поведение как вероломство. "Российское Министерство обороны в четверг выпустило нелепое заявление, в котором говорится, что атакующие гнались за бойцами "Исламского государства"*. Это бессмыслица, и русские наверняка знают это", - пишет Игнатиус. "Американская военная мощь в борьбе с российской тактикой использования "зеленых человечков", существование которых можно отрицать, заработала очко. Но здесь нет никаких плюсов для американской миссии в более широком смысле. Этот инцидент только подчеркивает шаткость долгосрочной роли США в Сирии", - полагает журналист. Немецкий Stern пишет: "Российские солдаты не дают взять себя в плен. Как герои Второй мировой, они приносят себя в жертву - и избавляют Путина от необходимости признать горькую правду войны". Операция в Сирии является абсолютным успехом с точки зрения Москвы. Властелин Асад, находившийся в очень тяжелом положении, сейчас крепко сидит в седле. Тем не менее, никакого мирного решения не предвидится, отмечает автор статьи. "Кроме того, Москве приходится терпеть потери. Потери мастерски скрываются, что типично для скрытного мира Путина. Их не отрицают грубым образом, это вывело бы из себя родственников, на них просто не обращают внимания. У населения исключительно популярно возвращение России статуса мировой державы, однако наличие погибших воспринимается критически. Слишком близка память о первой чеченской войне. (...) Завеса тайны приподнимается только в случае громких смертей", - отмечает автор. Солдаты Путина "умирают по голливудскому сценарию, по крайней мере по официальной версии", пишет автор, напоминая про "русского Рэмбо" Александра Прохоренко, который, будучи окруженным исламистами, вызвал огонь на себя, чтобы уничтожить боевиков ИГИЛ* и избежать плена. "Солдатская судьба как из справочника о героях из сталинского времени", - отмечает корреспондент. Новым "героем в путинском пантеоне" стал пилот российского Су-25 Роман Филиппов, подорвавший себя и подступивших противников гранатой. "Поступок сразу стали превозносить в соцсетях, сравнивая летчика с героями Великой Отечественной войны. Несколько дней спустя Путин присвоил Филиппову высшую награду - звание Героя Российской Федерации. Российское величие, царство, традиции сталинского времени и богатая символика православной церкви - взаимоисключающие элементы, если думать логически. Однако путинизм "варит" из них сильную идеологию", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.