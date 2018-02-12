Битва за Африн: предательство курдов странами Запада

Начиная с января сирийские курды являются мишенью вооруженного наступления, управляемого Турцией и проводимого джихадистами. По мнению французского эксперта в области политической стратегии Жерара Шальяна, "у наших бывших союзников в борьбе против ИГИЛ* нет иного выбора, кроме как умереть, - Запад к ним безразличен, НАТО и Россия их покинули". Статья опубликована в Le Figaro.

Российские войска после переговоров с Турцией ушли из курдского анклава Африн, а США не стали противодействовать турецкому наступлению, указывает автор.

"Союзнические силы Турции в Сирии - в основном не что иное, как джихадисты, либо из "Исламского государства"*, ибо из других организаций со сходной идеологией. Эти союзники объявлены как "Сирийская свободная армия" - сегодня это довольно призрачная группировка - а турецкая военная интервенция называется "Оливковая ветвь". Хоть и диктатура, но приличия соблюдает - в духе черного юмора", - замечает эксперт.

"Сирийские курды представляют собой военно-политическое движение, которое много лет боролось против ИГИЛ*. Оно дисциплинированное и высоко мотивированное (в чем я убедился на поле боя в 2016 году), - пишет Шальян, - со значительным участием женщин-воинов, что обусловлено как политическим, так и социальным выбором, а также позволяет почти вдвое увеличить вооруженные силы сообщества, относящегося к меньшинству".

Проявившие героическое сопротивление в кантоне Кобани сирийские курды ("Отряды народной самообороны", YPG) представляли собой идеальные замещающие силовые структуры в глазах США, озабоченных тем, чтобы не использовать своих солдат в наземных операциях. Американцы и русские воспользовались ими в рамках своей борьбы против "Исламского государства" и против джихадизма, поясняет автор статьи.

При этом Россия считала необходимым укрепить благоприятный для нее режим, являющий собой ее последнего союзника среди арабских стран. Между сентябрем 2015 и весной 2016 года она позволила Башару Асаду вновь захватить инициативу, всячески оказывая помощь сирийским курдам, говорится далее.

"Неоднозначные отношения между Турцией и Россией и их альянсы, зависящие от обстоятельств, возникли не сегодня, - указывает эксперт. - Турция, желавшая захватить район Джераблус - приграничную зону, контролирующую доступ на сирийскую территорию, - нуждалась в нейтральности России. Взамен Россия получила свободу действий для обстрела джихадистов в Восточном Алеппо".

"На этот раз взаимное согласие между Турцией (...) и Россией касается в первую очередь Африна. Российские войска согласились уйти из кантона, а Турция взамен отказалась от содействия падению режима Дамаска", - отмечает Шальян.

"Когда государства не намерены вмешиваться, поскольку их интересы непосредственно не затронуты, они довольствуются осуждением агрессивных действий как недопустимых, но принимать их. После развязывания подобных наступательных боев мы в Европе взяли за привычку сначала чествовать скорбеть над некрологом, а затем говорить "больше никогда", - комментирует эксперт.

Турция является членом НАТО, у США другие приоритеты, интересы России касаются прежде всего устойчивости режима Дамаска, а не кантона Африн, заключает Шальян.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.