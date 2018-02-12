Сталин возвращается в Берлин

В музее Берлин-Хоэншенхаузен, где когда-то была центральная тюрьма "Штази", проходит потрясающая выставка, напоминающая об отношениях преемника Ленина с немцами, пишет корреспондент Le Monde в Берлине Томас Видер.

Летом 1951 года самолет из СССР приземлился в Восточном Берлине. На его борту находилась пятиметровая бронзовая статуя Сталина. Через несколько дней главные руководители молодой Германской демократической республики (ГДР) присутствовали при ее установке на самом монументальном проспекте города, названном аллея Сталина. Там она простояла 10 лет, до той ноябрьской ночи 1961 года, когда восточногерманские власти приказали ее убрать, следуя политике "десталинизации", отныне проповедуемой Москвой, говорится в статье.

Теперь эта статуя возвращается в Берлин. Не совсем она, если точнее, а ее копия, которая была обнаружена на дискотеке в Монголии. 23 января она совершила короткую остановку в том направлении, где находился оригинал, на бывшей аллее Сталина, с тех пор переименованной в аллею Карла Маркса, прежде чем ее перевезли за несколько километров отсюда, во двор бывшей центральной тюрьмы "Штази", политической полиции ГДР. Теперь уже лежа, статуя встречает посетителей музея у входа на выставку "Красный бог: Сталин и немцы", которая продлится до 30 июня, сообщает журналист.

Выставка потрясающая по трем причинам, говорится далее. Первая из них хронологически связана с периодом, начавшимся в 1920-е годы.

"После того как Сталин стал культовой фигурой внутри молодой немецкой компартии при Веймарской республике, он, конечно, был в буквальном смысле демонизирован нацистами. Но оглянувшись назад, нельзя отвлечься от мысли о том, что подобная демонизация после поражения Третьего рейха пошла Сталину на пользу: возведенный в степень дьявола в ту эпоху, когда Гитлер был назначен богом, он логически занял его место, когда тот был развенчан", - рассуждает Видер.

Вторая причина интереса к выставке связана с обилием представленных документов, датируемых началом возникновения ГДР. Скульптуры, плакаты, обложки журналов, различные парады... В ту эпоху Сталин был повсюду, и если измерять степень разнообразия всех его изображений, от самых обыденных до самых торжественных, то становится ясна важнейшая роль, которую он сыграл в определении идентичности нового восточногерманского государства, описывает автор.

И, наконец, остается третий пункт, над которым предстоит задуматься посетителю выставки - вопрос о восприятии этой пропаганды в обществе, говорится в статье.

То, что можно увидеть в выставочных стеклянных витринах - не так зрелищно, но, несомненно, наиболее волнующе. Как, например, портрет Сталина, изрешеченный пулями, о котором мы узнаем, что это стреляли полицейские в 1952 году и что они после четырехмесячного предварительного содержания под стражей были приговорены к восьмимесячному тюремному сроку, передает корреспондент.

"Пропаганда и репрессии являются двумя сторонами одной медали, одна не обходится без другой", - поясняет куратор выставки Андреас Энгверт, который усматривает здесь связь между темой экспозиции и местом, где она проходит. Он напоминает о том, что многие заключенные прошли через застенки бывшей тюрьмы "Штази" лишь за то, что продемонстрировали свое неприятие культа личности Сталина.