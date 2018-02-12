Шпионил ли Картер Пейдж? На русских? Или на США?

"Появление Картера Пейджа в меморандуме Нуньеса стало очередной причудливой нитью, связующей расследование по России с человеком, дезавуированным администрацией Трампа, чье имя, однако, кажется, не сходит с газетных заголовков", - пишет Навид Джамали, бывший двойной агент ФБР и автор книги "Как поймать русского шпиона?" (How to Catch a Russian Spy), в статье для Newsweek.

"Будучи сам человеком, три года проработавшим под прикрытием в качестве двойного агента ФБР против русских, я часто задавался вопросом, не представляет ли собой сага Пейджа провал американской разведки или, возможно, нечто другое", - пишет автор.

"Возможно ли, что Пейдж помогал правительству США? Не мог ли он быть на самом деле тайным агентом США на задании?" - задается вопросами он.

"Картер Пейдж впервые привлек внимание подразделения контрразведки ФБР в 2013 году, когда к нему подошли сотрудники российской разведки. В то время он был консультантом по энергетике, часто курсировавшим между США и Россией", - говорится в статье.

В январе 2013 года во время энергетической конференции в Нью-Йорке Пейдж встретился с Виктором Подобным, офицером СВР, работавшим под прикрытием в качестве дипломата, прикомандированного к российской миссии при ООН, пишет Джамали.

В записи ФБР того, как Подобный обсуждал Пейджа со своим коллегой по СВР в апреле 2013 года, он назвал Пейджа "идиотом", но таким, с которым русские могли бы работать, из-за его "энтузиазма" и желания "заработать много денег", отмечает автор.

Как бы то ни было, пишет он, одного российского агента в итоге арестовали, а защищенный дипломатическим иммунитетом Подобный вынужден был покинуть США.

"Опыт сотрудничества Пейджа с русскими в первые шесть месяцев 2013 года пугающе, но, возможно, неудивительно напоминает мой собственный. Ко мне подошел капитан Олег Куликов, член российской миссии при ООН, который, как и Подобный, был сотрудником разведки, маскировавшимся под дипломата", - пишет Джамали.

"Как и Подобный, Олег медленно и методично налаживал со мной контакт. Однако, в отличие от Пейджа, моей задачей было обманом заставить ветерана российской разведки поверить, что я готов шпионить на него и Россию. Но для того чтобы сделать это, я прежде всего должен был убедить его в том, что меня стоит вербовать", - вспоминает автор.

Важной задачей было подвести Олега и русских к тому, что на жаргоне шпионов называется "дайте мне задание". Проще говоря, мы хотели, чтобы Олег поручил мне что-нибудь сделать за деньги, говорится в статье.

"Так что у меня есть вопрос: получил ли Картер Пейдж в какой-то момент задание от русских?" - пишет Джамали.

"Итак, во временном промежутке между тем, когда ФБР нанесло визит Пейджу весной 2013 года, и когда Подобного и его команду "повязали", каковы были отношения Пейджа с русскими и ФБР?" - задается вопросом автор статьи.