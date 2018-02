12 февраля 2018 г. Мэтью Розенберг | The New York Times Американские разведчики, пытавшиеся вернуть кибероружие, заплатили русскому, торговавшему секретами Трампа "После нескольких месяцев тайных переговоров россиянин с сомнительной репутацией обманом выманил у американских разведчиков 100 тыс. долларов в прошлом году, обещая передать похищенное кибероружие АНБ в рамках сделки, которая, как он утверждал, также охватывала компрометирующий материал на президента Трампа", - сообщает The New York Times со ссылкой на американских и европейских сотрудников разведки. Наличные, доставленные в чемодане в номер отеля в Берлине в сентябре, должны были стать первым "траншем" выплаты 1 млн долларов, по данным американских чиновников. "Некоторые сотрудники разведки США утверждают, что они четко дали понять, что им не нужен материал по Трампу от россиянина, который подозревается в неясных связях с российской разведкой и восточноевропейскими киберпреступниками. По его словам, эта информация связывает президента и его помощников с Россией. Вместо того чтобы предоставить хакерские инструменты, русский передал непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию, связанную с Трампом и другими людьми, в том числе учетные банковские документы, электронные письма и предполагаемые российские разведданные", - говорится в статье. Сотрудники спецслужб США заявили, что они прервали сделку, потому что опасались быть вовлеченными в российскую операцию, имеющую целью внести раскол в американское правительство. Они также побоялись политических последствий в Вашингтоне, если их засекут за покупкой грязной информации о президенте, сообщает издание. О переговорах в Европе в прошлом году рассказали сотрудники американской и европейских разведок, говорившие на условиях анонимности, а также сам россиянин, пишет газета. "Официальные лица США действовали через посредника - американского бизнесмена в Германии, - чтобы сохранить возможность отрицать свое участие", - говорится в статье. "История закончилась в этом году тем, что американские разведчики выдворили россиянина из Западной Европы, сказав ему не возвращаться, если он дорожит своей свободой, рассказал американский бизнесмен. Материал по Трампу оставили американцу, который надежно спрятал его в Европе", - сообщает издание. Россиянин утверждал, что у него есть доступ к ошеломляющей коллекции секретных данных. Она включает в себя все, начиная с компьютерного кода для кибероружия, похищенного у АНБ и ЦРУ, до того, что он назвал видеороликом с Трампом, общающимся с проститутками в номере московского отеля в 2013 году. Об этом сообщили американские и европейские чиновники и сам россиянин, которые согласились дать интервью в Германии на условиях анонимности. Но его явное стремление продать "компромат" на Трампа американским разведчикам вызвало подозрения чиновников, что он участвует в операции, целью которой является "подбросить" информацию разведывательным службам США и столкнуть их с Трампом, передает газета. "Различие между преступником из мафиозных структур, сотрудником российской разведки и русским, который знает пару российских разведчиков, полностью размывается, - говорит Стивен Л. Холл, бывший руководитель российских операций ЦРУ. - С западной точки зрения трудно понять, как действуют Россия и русские". "Это одна из сбивающих с толку проблем, связанных с контрразведкой и теми дебрями, которыми она является, - никто не хочет оказаться в такой ситуации, когда мы все это списываем со счетов, а потом через пять лет говорим: "Черт подери, это было правдой", - прокомментировал Холл то, что американские разведчики так долго вели переговоры с этой непонятной личностью. С момента обнародования скандального досье на Трампа в Центральной и Восточной Европе появились как минимум четыре россиянина, связанные с разведкой или преступностью, которые предлагали продать подтверждающий досье компромат американским политическим деятелям, частным детективам и разведчикам, по словам представителей американской и европейских разведок. The New York Times получила доступ к четырем документам из тех, которые россиянин в Германии пытался передать американской разведке. Все они выглядят как отчеты российской разведки, и каждый из них посвящен помощникам Трампа. В одном из них фигурирует Картер Пейдж, бывший советник его предвыборного штаба, оказавшийся в центре внимания следователей ФБР; в другом - Роберт и Ребекка Мерсеры, спонсоры республиканцев и миллиардеры, пишет издание. Тем не менее, все четыре документа, как представляется, почти полностью составлены по материалам новостных сообщений, а не разведданных. В них также употребляются стилистические и грамматические обороты, которые обычно не встречаются в отчетах российской разведки, по словам бывшего сотрудника КГБ Юрия Швеца, иммигрировавшего в США после окончания холодной войны, сообщает газета. Источник: The New York Times