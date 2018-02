12 февраля 2018 г. Тарик Панджа | The New York Times Какой запрет? Патриотический пыл охватил российский "Дом спорта" в Южной Корее "Предполагается, что России на этих Олимпийских играх быть не должно, и все же присутствие страны здесь очень ощутимо", - передает корреспондент The New York Times в южнокорейском Канныне Тарик Панджа. "В Южной Корее около 170 российских спортсменов, и есть даже общественная штаб-квартира России, роль которой исполняет переоборудованный зал бракосочетаний у берега моря, украшенный разной российской атрибутикой", - сообщает журналист. "Около 9:30 вечера в субботу звуки национального гимна России наполнили зал, известный просто как "Дом спорта". Из двух десятков человек многие встали и с удовольствием подпевали. Они праздновали первую российскую медаль на зимней Олимпиаде-2018, бронзу в шорт-треке, которую завоевал Семен Елистратов", - рассказывает Тарик Панджа. "Спустя несколько дней после начала Игр чувство российской гордости здесь ощущается безошибочно, - отмечает автор статьи. - Приклеенная на стену гигантская матрешка указывает вход, а лестничный пролет ведет в главную комнату, наполненную реликвиями, напоминающими об олимпийских успехах России и ее олимпийской культуре. Гости могут налить чай из больших самоваров, а затем осмотреть выставку свитеров и медалей, относящихся к успехам страны в хоккее в советский период, когда властвовала "красная машина". "Будучи страной, которую во всем мире продолжают осуждать за допинговый заговор, Россия все же не намерена держаться в тени", - подчеркивает The New York Times. "Националистический пыл противоречит требованиям Международного олимпийского комитета", - полагает автор статьи. В наказание за многолетнюю допинговую программу МОК отстранил от соревнований российских олимпийских чиновников, запретил публичную официальную демонстрацию российского флага и спортивной формы, а также воспроизведение гимна. "Тем не менее, МОК сообщил России, что, если ее делегация будет хорошо себя вести, ей вернут флаг на церемонии закрытия 25 февраля. Однако Россия продолжает отрицать существование допингового заговора, а неприкрытое выставление напоказ олимпийского успеха, как представляется, противоречит просьбе МОК о проявлении большего раскаяния", - говорится в статье. МОК заявил, что следит за событиями в здании. "Дом спорта" - это "место гостеприимства, которое доступно всем любителям спорта для празднования зимних Олимпийских игр в Пхенчхане - 2018", приводит газета заявление МОК. "Им управляет коммерческая третья сторона, и МОК уведомил управляющую компанию о правилах поведения", - сообщили в организации. Семен Елистратов посвятил победу спортсменам, отстраненным от Олимпиады за связь с допинговой схемой. "Учитывая все обстоятельства, эта медаль для меня как золотая. Меня все поддерживали. Говорили - никого не слушай, иди вперед до конца", - сказал он журналистам. Другие прибегли к соцсетям, чтобы выразить патриотическую поддержку, а также презрение к МОК, говорится в статье. Елена Исинбаева пообещала в Instagram, что Россия преуспеет в Пхенчхане, потому что "русские в гневе становятся непобедимыми". "В "Доме спорта" были похожие эмоции", - отмечается в статье. Один из сотрудников сказал изданию: "Наши сердца разбиты из-за спортсменов, которых здесь нет". Между соревнованиями, которые транслировались на гигантском экране, ведущий поднялся на сцену, чтобы пригласить немногочисленных гостей потанцевать под веселую музыку, рассказывает корреспондент The New York Times. На другой стене комнаты - фотографии Владимира Путина, который "отринул допинговый скандал как выдумку Соединенных Штатов, призванную дестабилизировать его усилия по переизбранию". "Дом спорта", где слоган "Россия в моем сердце" большими буквами написан на красных стенах, из-за запрета не может принимать российских спортсменов, сообщает издание. МОК ограничил демонстрацию патриотизма для атлетов из России, но болельщики могут надеть на себя что угодно. В магазине представлен широкий выбор товаров от браслетов, шерстяных шапок и перчаток до хоккейных свитеров с двуглавыми орлами и написанным по-русски слоганом: "Россия в моем сердце". Источник: The New York Times