Странная роль госпожи Кирш

"Ина Кирш сидит в берлинском кафе Einstein. Она заняла место в углу, и ее вид говорит то же, что она сказала по телефону: она не хочет этой встречи. "Быстрее сделаем - быстрее забудем", - говорит ее лицо", - так описывают журналисты Der Spiegel встречу с женщиной, которая, предположительно, играет важную роль в расследовании дела о контактах Трампа с Россией.

Спецпрокурор Роберт Мюллер считает Кирш пособницей в деле хорошо замаскированного лоббизма в США. В обвинительном заключении имя Ины Кирш отсутствует. Однако она всегда имеется в виду там, где всплывает название "Европейский центр современной Украины". С 2011 года Кирш руководила этим объединением, которое якобы было независимым и имело благородную цель: сделать Украину ближе к Западу, передает издание.

Однако центр заподозрили в том, то он является скрытой организацией коррумпированного президента Виктора Януковича и его партии. По мнению следователя Мюллера, за фасадом объединения скрывался также и Пол Манафорт, который работал на Януковича, говорится в статье.

По словам Кирш, она никогда не работала на Манафорта, никогда не получала от него инструкций. И она никогда не была "говорящей куклой" украинского правительства. "Это просто ложь", - говорит Кирш.

Кирш свободно говорит по-русски, она родилась в Хабаровске, выросла в ГДР, отмечают журналисты. После падения Берлинской стены она присоединилась к партии СДПГ, работала в Москве в фонде имени Фридриха Эберта, затем была в рядах социал-демократов в Европарламенте. В 2010 году социал-демократы работали над соглашением с украинской "Партией регионов", которая также представляла президента Януковича. Решающим шагом, над которым работала Кирш, должно было стать Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, призванное окончательно перетянуть Украину на Запад. В 2011 году Кирш основала "Европейский центр современной Украины", сообщает издание.

Согласно обвинению, Манафорт использовал эту организацию в качестве прикрытия. Главным в центре был Манафорт, который, однако, всегда держался в тени, а Кирш якобы подписала договоры с двумя дорогими вашингтонскими PR-компаниями - Podesta и Mercury. Согласно договорам, центр Кирш оплачивал услуги PR-специалистов. Однако, по мнению команды Мюллера, это тоже было маскировкой. В действительности деньги приходили от фирм Манафорта. Об этом говорят цифры: за год выручка центра составила лишь 10 тыс. евро, однако компании Podesta и Mercury получили, согласно обвинительному протоколу, более 2 млн долларов, говорится в статье.

Ине тяжело дается объяснение, отмечают авторы публикации. "Она признается, что три раза встречалась с Манафортом. Она говорит, что в США были попытки сопротивления сближению Украины с Западом, и в 2012 году Центр принял решение провести там немного лоббистских мероприятий. Манафорт якобы посоветовал ей нанять компании Podesta и Mercury", - передают журналисты. "Согласованный с нами объем услуг был намного меньше тех действий, которые Podesta и Mercury, очевидно, осуществляли по согласованию с Полом Манафортом", - заявила Кирш. Она утверждает, что никогда не получала счетов от Podesta или Mercury и при всем желании не знает, что вообще осуществлялось от ее имени.

"Странно: как же тогда оплачивались услуги Podesta и Mercury?" - задаются вопросом журналисты. У брюссельского центра были спонсоры, объясняет Кирш. "Какие спонсоры? - Европейские фирмы. - Какие фирмы? - Этого она сказать не может", - говорится в статье.

"Теперь у нее проблема: не только из-за подозрения, что деньги поступали все же от режима Януковича. Для спецпрокурора Мюллера, вероятно, интересен и тот факт, что до заключения двух договоров с Podesta и Mercury Кирш подписала еще и третий - с подставной фирмой на Кипре. Компания называлась Marziola и была своего рода "кружкой для сбора денег": она должна была собирать для "Европейского центра современной Украины" деньги спонсоров и отправлять их в Америку. Обвинительное заключение Мюллера раскрывает, кто, по его мнению, стоял за Marziola: это был Манафорт", - пишут журналисты.

"Неужели Кирш этого не замечала? И никогда не пыталась "раскопать", с кем она имеет дело в случае с Marziola? - Нет, то, что компания Marziola принадлежала Манафорту, Кирш, по ее словам, прочла только в обвинительном протоколе. О Манафорте она сегодня не хочет ничего знать: "Злоупотребление нашей деятельностью в личных интересах отдельных лиц было большим разочарованием", - говорит Кирш.

Ни Манафорт, ни лоббисты из Podesta и Mercury не отреагировали на вопросы Der Spiegel, сообщают корреспонденты.

Сама Кирш попросила издание не писать, где она живет, и ни слова не упоминать о ее муже, который, как отмечают авторы, также состоит в тесной связи с окружением Януковича. Кирш надеется, что ей не позвонят из команды Мюллера. "По ее словам, она охотно бы оставила все это в прошлом. По возможности быстро, по возможности тихо", - пишут журналисты.