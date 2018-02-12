Американский чиновник заявляет, что Британия подорвала санкции США, разрешив российской компании привлечь на бирже миллиард фунтов

В Вашингтоне выразили беспокойство из-за выхода в ноябре на Лондонскую биржу российской энергокомпании EN+, сообщает Daily Telegraph.

EN+ принадлежит олигарху Олегу Дерипаске, который тесно связан с Владимиром Путиным, уточняет журналист Кон Коглин. Он указывает также на то, что EN+ принадлежит половина "Русала". До недавнего времени на сайте компании говорилось, что металлический порошок, который она производила ("алюминиевые порошки, пудры и гранулы". - Прим. ред.), использовался "при изготовлении военной техники".

"Сотрудников американских служб безопасности особенно беспокоит то, что EN+ использовала деньги, привлеченные в результате выхода на биржу, для погашения кредитов перед ВТБ, российским государственным банком, который находится под санкциями США", - говорится в статье.

Высокопоставленный американский чиновник заявил изданию: "Какой смысл для США накладывать на Россию санкции, если русские могут обойти их в Британии? Санкции вводились, чтобы показать России, что она не может избежать наказания за серьезные нарушения международного права. И все же, как теперь представляется, они уклонились от санкций, когда привлекли средства в Лондоне".

"Мы понимаем, что британское правительство зациклено на "Брекзите", но "Брекзит" не оправдывает игнорирование насущных вопросов национальной безопасности", - добавил чиновник.

Представитель EN+ заявил: "То, как EN+ предполагала использовать привлеченные средства, не нарушало санкции США и ЕС".

Сотрудники MI-6, напоминает издание, подняли вопрос о том, почему с ними не консультировались по поводу выхода компании на биржу. Один высокопоставленный британский чиновник назвал скандалом разрешение разместить акции.

Дерипаска становится все более противоречивой фигурой в России, отмечает Daily Telegraph. На прошлой неделе Алексей Навальный опубликовал детали предполагаемой тайной встречи между Дерипаской и российским вице-премьером, которого связывают с расследованием возможных сделок между Дональдом Трампом и Россией.