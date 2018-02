12 февраля 2018 г. Филип Уиллан | The Times Обнаружены связи итальянских правых с Кремлем "Лидера итальянской антииммигрантской партии "Лига" обвинили в том, что он культивирует "опасные связи" с Кремлем и привлекает дискредитированных политических деятелей Южной Италии, - сообщает Филип Уиллан в The Times. - В материале новостного журнала L'Espresso говорится, что Маттео Сальвини использует вернувшихся в политику оппортунистов, чтобы завоевать юг, и "людей, связанных с Путиным, чтобы пополнить казну". "Сальвини выбросил слово "Северная" из названия своей партии в стремлении подкрепить национальные амбиции голосами жителей юга - региона, который сторонники "Северной лиги", ратовавшие за независимость, считали родиной преступников и паразитов", - говорится в статье. Связи с Кремлем, которому нравится враждебность "Лиги" в отношении Евросоюза и ее критика западных санкций, наложенных на Россию, поддерживаются через высокопоставленного российского чиновника Сергея Железняка и представителя ультраконсервативного "Всемирного конгресса семей" Алексея Комова, говорится в статье. "Отношения также шлифуются с помощью Ирины Осиповой, которая контактирует с неофашистскими организациями в Италии и два года назад участвовала в местных выборах в Риме как кандидат от крайне правой партии "Братья Италии", - добавляет журналист. Источник: The Times