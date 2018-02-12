Из России с любовью: конкурент предложил свои сани серебряному медалисту Олимпиады Крису Маздзеру

"Русские не так уж плохи, как о них говорят, - утверждает Нэнси Армор в USA Today. - По крайней мере, не все они".

"Российский саночник предложил Крису Маздзеру свои сани в прошлом месяце, в надежде, что они помогут американцу преодолеть спад в карьере", - поясняет журналистка.

"Он думал, что не поедет на Олимпиаду, и хотел посмотреть, чего кто-нибудь может добиться на его санях", - сказал в понедельник новоиспеченный серебряный медалист.

"Это были приемлемые сани, - ответил Маздзер. - Не то, чтобы: "Мы тебе дадим сани, которым 20 лет". Это были сани, которыми они пользовались в этом году".

"Маздзер не захотел назвать россиянина - общением с американцами нынче не хвастают, - но сказал, что этот человек участвует в Олимпиаде в Пхенчхане, - говорится в статье. - Слово "Россия" здесь нечто вроде ругательства после того, как эту страну отстранили от Игр в наказание за широко распространенную и поддерживаемую государством допинговую программу. МОК позволил участвовать в соревнованиях тем россиянам, которые смогли доказать свою чистоту, и сейчас в Пхенчхане 168 спортсменов из России".

"Думаю, это противоречит всем американо-российским стереотипам", - сказал Маздзер, прежде чем рассказать историю о предложенных санях.