12 февраля 2018 г. Антон Трояновски | The Washington Post Вопросы и ответы: союзник Путина, включенный в санкционный список, выражает надежду, что Трамп упрочит связи с Россией Сергей Чемезов недавно дал в Москве интервью The Washington Post. Журналист Антон Трояновски назвал Чемезова "одним из самых влиятельных людей на пересечении российского бизнеса и политики", напомнив, что он руководит "Ростехом", а в 80-е годы служил вместе с Владимиром Путиным в КГБ. "Как вы воспринимаете санкции США в отношении России?" - спросил журналист. Чемезов ответил: "Я должен сказать, что мы промышленники, а не политики. С точки зрения бизнеса это простой пример недобросовестной конкуренции. Мы производим продукцию лучше в плане технических характеристик, по более доступным ценам, чем европейские или американские аналоги. Поэтому американцы делают все, что могут, чтобы нас вытеснить и не позволить нам работать на рынках, где они всегда чувствовали себя уютно". "Каковы, со стратегической точки зрения России, резоны для продажи С-400 государству-члену НАТО - Турции?" - поинтересовался журналист. "С-400 - не наступательная система; это оборонительная система. Мы можем продать ее американцам, если они захотят", - ответил Чемезов. "Какие у вас ощущения от того, куда движутся американо-российские отношения?" - поинтересовался журналист. "Думаю, чем быстрее мы установим нормальные отношения между Россией и Америкой, тем лучше для мира. Потому что - посмотрите-ка, что происходит на Ближнем Востоке: если бы мы не помогли Сирии, там было бы то же самое, что в Ливии, Ираке или Афганистане. Там было тихо, пока туда не пришла Америка. Конечно, я не сказал бы, что там были идеальные лидеры, но было тихо и спокойно", - ответил Чемезов. "Когда вы говорите об установлении нормальных отношений, вы имеете в виду, например, продление договора СНВ-3?" - уточнил журналист. "Да, это тоже. Чем теснее отношения между Россией и Америкой, тем больше вооружений следует сокращать - прежде всего, ядерных вооружений. А что мы видим сейчас? США принимают новую программу. Это не приведет к улучшению обстановки в мире", - сказал Чемезов. "Это приведет к новой гонке вооружений, потому что мы будем вынуждены сделать то же самое, что американцы. Это будет наращиваться и наращиваться, и тогда будет достаточно одной искры. При том количестве вооружений, которые имеются в мире сегодня, победителей не будет. Мир будет уничтожен", - заявил он также. "Но на самом деле в новом "Обзоре ядерной политики" США говорится об ответе на российские ядерные вооружения низкой мощности", - напомнил журналист. Чемезов ответил: "Это мы предложили начать переговоры о сокращении ядерных вооружений. Но на эту тему никто не взаимодействует". Трамп сказал, что хочет улучшить отношения с Россией, напомнил журналист. Чемезов сказал: "Да, он так говорит. Но он ничего не делает. И в реальности все наоборот: смотрите, есть новые списки. Что это такое? Улучшает ли это отношения? Сомневаюсь. Я сознаю, что сейчас это только списки - наподобие пугала: "Смотрите, мы про вас все знаем и в любой момент можем поддеть вас на крючок". Они думают, что люди из списка начнут тревожиться, и придут к американцам, и скажут: "Да, мы с вами, и давайте свергнем Путина вместе". Но это глупо. Наоборот, это оказало совершенно противоположный эффект. Все люди, которые числятся в списке, поддерживают Путина. Я уверен, что выборы продемонстрируют высокий уровень поддержки Путина. Уже сегодня больше никто не сомневается, что он победит". "Что осталось от того Владимира Путина, каким вы знали его в Дрездене?" - спросил журналист. Чемезов ответил: "Путин - один из тех людей, которые все время учатся, не только самостоятельно, но и у других. Потому-то его профессионализм постоянно растет". Когда Чемезова попросили привести пример, он сказал: "После того как мы приехали и встретились в Дрездене, он все равно продолжал совершенствовать свое знание языка. Он учил язык. Он старательно над этим работал. А потом, когда он вернулся в Россию, он начал учить английский. Конечно, его английский не лучше, чем его немецкий, но все же он вполне хорошо может вести беседу. Я знаю, что он смог поговорить по-английски с Трампом, например". "А как он изменился?" - спросил журналист. "Он изменился к лучшему. Если раньше он иногда был, может быть, чуть-чуть несдержанным, сегодня у него больше нет этой черты. Он спокоен и принимает решения очень уравновешенно. Он никогда не выслушивает только одно мнение. Он всегда удостоверяется, что все перепроверил, спросил еще раз кого-то другого", - сказал Чемезов. Источник: The Washington Post