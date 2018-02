12 февраля 2018 г. Джош Рогин | The Washington Post Вице-президент Пенс: США готовы разговаривать с Северной Кореей "Хотя на прошлой неделе в Южной Корее официальные лица США и Северной Кореи вели себя со взаимной холодностью, за кулисами произошли настоящие подвижки в сторону нового шанса для дипломатии, который может вылиться в прямые, без предварительных условий переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном", - пишет журналист The Washington Post Джош Рогин. "Это "окно возможностей" появилось благодаря новой договоренности между Белым домом и южнокорейским президентом", - сообщает автор. "В интервью на борту своего вице-президентского лайнера, возвращаясь на родину с зимней Олимпиады в Пхенчхане, вице-президент Пенс сказал мне, что во время визита, при двух его обстоятельных беседах с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, США и Южная Корея договорились об условиях дальнейшего контактирования с Северной Кореей - [взаимодействия] вначале силами южных корейцев, а потенциально, вскоре после этого, вместе с США", - сообщает Рогин. Автор полагает, что США сильно изменили свою позицию. Раньше США полагали, что следует максимально наращивать давление на Пхеньян, пока тот не сделает реальные уступки, и только после этого вступить с ним в прямой контакт. "Суть в том, что нажим никоим образом не прекратится, пока они (Северная Корея. - Прим. ред.) не станут реально делать что-то, что альянс сочтет существенным шагом к созданию безъядерной зоны, - сказал Пенс. - Итак, кампания максимального нажима будет продолжаться и усиливаться. Но если вы хотите поговорить, мы поговорим". "Первоначальный шаг, которого хотят США, - в том, что Северная Корея примет к рассмотрению вариант с созданием безъядерной зоны и сделает шаги к этой цели, хотя это и не условие для предварительных переговоров. Возможно, режим Кима сочтет это слишком масштабным изменением: ведь он непоколебимо требует, чтобы международное сообщество признало его ядерный статус. Пхеньян тоже наверняка захочет от Вашингтона уступок - таких, как отсрочка совместных военных учений США и Южной Кореи, а для альянса об этом не может быть и речи", - говорится в статье. И все же, замечает газета, "то, что Белый дом поддержал идею первоначальных переговоров без предварительных условий, имеет колоссальное значение". Источник: The Washington Post